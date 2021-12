O nietypowym porodzie jako pierwszy poinformował "Philadelphia Inquirer". Jak opisuje gazeta, 33-letnia Yiran Sherry jechała wraz z mężem Keatingiem, by odwieźć do przedszkola trzyletniego syna.

Pierwszy poród na autopilocie

Kiedy utknęli w korku, kobiecie odeszły wody. Zaczęła też odczuwać coraz częstsze skurcze, a samochód ledwo się poruszał. Mąż kobiety ustawił Teslę w tryb autopilota i wpisał w nawigację adres szpitala oddalonego o 20 minut. Z jedną ręką na kierownicy asystował przy porodzie.

ZOBACZ: Pierwszy model Tesla Cybertruck będzie miał 4 silniki i tryb kraba

- Ściskała moją dłoń tak mocno, że myślałem, że ją zgniecie. Powtarzałem "Yiran, skup się na oddechu", ale była to też dobra rada dla mnie samego. Adrenalina mocno skoczyła – opowiadał "Inquirerowi".

Sama matka musiała podjąć decyzję, czy spróbować odroczyć poród do czasu dotarcia do szpitala, czy próbować rodzić na miejscu. Jednak samochody w korku ledwo się poruszały. – Powinnam przeć czy wstrzymywać? Chrzanić to, zróbmy to – wspomina, jak powiedziała do siebie.

"Dziękuję genialnym inżynierom"

Dziecko urodziło się akurat wtedy, kiedy samochód dotarł do szpitala. Pępowina została przecięta jeszcze na przednim siedzeniu samochodu. Jak wspomina małżeństwo, szpitalny pokój kobiety był często nawiedzany przez położne, chcące zobaczyć "dziecko Tesli". Dziewczynka została nazwana Maeve Lily, chociaż imię Tess pojawiło się na liście, kiedy małżeństwo rozważało uhonorowanie samochodu.

ZOBACZ: Tesla ujawnia swój nowy superkomputer do trenowania Autopilota

- Poród jest dobrą wiadomością dla firmy Tesla, którą nawiedza plaga złych PR-owo informacji – zauważa "Guardian". Informacje te napływają w związku ofiarami śmiertelnymi wypadków z udziałem autonomicznych samochodów czy oskarżeniami o rasizm czy molestowanie w spółce.

- Dziękuję genialnym inżynierom Tesli za wspaniały projekt autopilota – powiedział Keating Sherry, ojciec pierwszego "dziecka Tesli".

WIDEO - Odurzony kierowca rozbił auto na parkingu. Policję wezwał... jego samochód [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/zdr/The Guardian