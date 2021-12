Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 20. W piątek Dorota Niedziela poinformowała o sprawie policję.

"Tu mieszka zdrajca. Stop segregacji sanitarnej i szczepieniom Polski" - brzmi napis namalowany na płocie. Sprawcy namalowali również symbol Polski Walczącej.

- Policjanci zrobili oględziny, sprowadzili technika, spisali protokół i zabezpieczyli monitoring - powiedziała polsatnews.pl wiceprzewodnicząca PO. Jak dodała, naprzeciwko jej domu w Małopolsce znajduje się duży sklep, a jego monitoring obejmuje ogrodzenie domu posłanki.

Dorota Niedziela: to dramatyczna akcja

W sprawie nie zatrzymano dotąd żadnych osób. - Musiał być to ktoś miejscowy - stwierdziła Dorota Niedziela.

Posłanka PO nie kryje swoje zaskoczenia. - Jestem wstrząśnięta. Nie pamiętam, żeby ktoś tak napastował posła - powiedziała.

- To jest dla mnie dramatyczna akcja. Można się załamać nad tym, co się dzieje i do czego dochodzi - dodała.