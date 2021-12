- Mamy do czynienia z dezercją ze strony obywatela polskiego, który do niedawna był żołnierzem polskich Sił Zbrojnych, człowieka, który zachował się w sposób bardzo nikczemny - powiedział gen. broni Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Chodzi o polskiego żołnierza, który zaginął, a odnalazł się na Białorusi. Szef MON poinformował o odwołaniu przełożonych dezertera.

Dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski powiedział: "w tej sytuacji każdemu uczciwemu Polakowi winni jesteśmy informację".

Oświadczenie #DowódcaOperacyjny RSZ gen.broni Tomasz Piotrowski:

Uważam że w obecnej sytuacji każdemu Polakowi winni jesteśmy informacje na temat tego, co dzieje się na PL-BLR granicy.

Otóż mamy do czynienia z haniebnym, jednorazowym przypadkiem dezercji. — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) December 17, 2021

"Bardzo sprytnie grał sytuacją rodzinną"

- Mamy do czynienia z aktem dezercji ze strony obywatela polskiego, który jeszcze do niedawna był żołnierzem polskich Sił Zbrojnych, człowieka, który zachował się w sposób bardzo nikczemny w tej całej sytuacji - wyjaśnił podczas spotkania z dziennikarzami dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Według niego do dezercji doszło "wtedy, kiedy od kilku miesięcy wysiłkiem narastającym od lipca, gdzie rozpoczęliśmy prace inżynieryjne na granicy polsko-białoruskiej, następnie w pełnym współ działaniu ze Strażą Graniczną ochraniamy granicę".

- Przy tym narastającym wysiłku okazało się, ze jest człowiek, który w swojej nikczemności toczy podwójna grę. Otóż młody człowiek który od 2018 roku był żołnierzem Sił Zbrojnych, miał trudną sytuację rodzinną - powiedział gen. broni Tomasz Piotrowski.

- I o nas nie zaskakiwało, bo bardzo sprytnie tą swoją sytuacją rodzinną grał, pokazując, że chce służyć ojczyźnie, pokazując, że chce sobie w jakiś sposób przy pomocy innych poradzić z tą sytuacją. I przełożeni wykazywali naprawdę duże zrozumienie. Pomimo tych naprawdę bardzo złożonych sytuacji - powiedział generał.

Gen. Piotrowski: "przełożeni wyciągali rękę do tego żołnierza"

Nie podał jednak bliższych szczegółów dotyczących omawianej sytuacji zasłaniając się koniecznością ochrony danych wrażliwych żołnierza i dobro najbliższych żołnierza.

- Sytuacje te były naprawdę poważne i w tej całej sytuacji przełożeni wyciągali rękę do tego żołnierza stwarzając mu warunki do tego, żeby się rozwijał, budował swoja wiedzę, budował swoją właściwą pozycję w społeczeństwie. I przez znakomitą większość czasu udawało się temu młodemu człowiekowi pomagać - wyjaśnił dowódca operacyjny.

- W pewnym momencie, nie wiemy jeszcze kiedy, na pewno będziemy to bardzo dokładnie badać, bo służby bardzo intensywnie zajmują się tym przypadkiem, nie wiadomo, co dokładnie się stało, żołnierz postanowił zrobić coś takiego, czego dokonał w zasadzie wczorajszego popołudnia pod pretekstem oddalenia się z posterunku przekroczył granicę z Białorusią - powiedział gen. Piotrowski.

Jak stwierdził sprawą zaginionego żołnierza "zajmują się bardzo intensywnie odpowiednie służby, wojskowe i nie tylko". Według dowódcy operacyjnego "nie wiadomo, co dokładnie się stało i w którym momencie". Do ucieczki ze służby miało jednak dojść w czwartek po południu.

- Pod pretekstem oddalenia się z posterunku przekroczył granicę z Białorusią. Tam, jak zaczynamy się dowiadywać, udał się - nie wiemy, jeszcze czy do służb, czy miał jakiekolwiek kontakty z tamtej strony - to na razie badane wątki, bo to, co wiedzieliśmy do tej pory na to nie wskazywało. Zakładam, że błąkał się gdzieś przez te kilkanaście godzin po terenach Białorusi, dotarł do mediów i zaczynają do nas docierać różnego rodzaju fragmentaryczne obrazy - powiedział gen. Piotrowski.

"Będziemy mieli do czynienia z próbami manipulowania"

Dodał, że na Białorusi "zaczyna się kreować obraz" jakoby polskie służby "dopuszczały się czynów haniebnych, niezgodnych z prawem".

- Jest to całkowitą bzdurą. Po pierwszych fragmentach widać, że dochodzi do ewidentnej manipulacji tym młodym człowiekiem w sposób perfidny. Po samym sposobie zadawania pytań, tym co się tam dzieje widać, że będzie wykorzystywany jako narzędzie w propagandzie przeciwko nam - powiedział generał.

Przypomniał, że żołnierz "postanowił dokonać aktu dezercji" i "przeszedł na stronę, gdzie pewnie wydaje mu się, że skoro reżim Łukaszenki generuje proces kryminogenny szykanując migrantów, zmuszając niejednokrotnie bogu ducha winnych ludzi do przekraczania granicy polsko-białoruskiej, to skoro są tam takie obniżone standardy przestrzegania prawa, to będzie mu tam łatwiej".

- Tutaj w Polsce nie uniknie kary - powiedział dowódca operacyjny sugerując, że przełożeni zaczęli dostrzegać "podwójną grę" żołnierza i mogło się to przyczynić do jego decyzji.

"Uczulam Państwa, że teraz będziemy mieli do czynienia z próbami manipulowania przekazem informacyjnym. Chciałabym jednak zaapelować, aby ten pojedynczy przypadek, nie stał się obrazem żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy codziennie dumnie stają w obronie polskiej granicy" - powiedział gen. Piotrowski.

Uczulam Państwa, że teraz będziemy mieli do czynienia z próbami manipulowania przekazem informacyjnym. Chciałabym jednak zaapelować, aby ten pojedynczy przypadek, nie stał się obrazem żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy codziennie dumnie stają w obronie polskiej granicy. — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) December 17, 2021

Błaszczak: przełożeni żołnierza odwołani ze stanowisk

Po odebraniu meldunku od gen. dyw. Krzysztofa Radomskiego dowódcy 16. Dywizji Pomorskiej Zmechanizowanej, minister Mariusz Błaszczak podjął decyzję o odwołaniu ze stanowisk przełożonych żołnierza, który znalazł się na Białorusi.

Odwołani zostali dowódca baterii, dowódca plutonu i dowódca 2. dywizjonu w Węgorzewie - poinformowało w piątek na Twitterze MON.

Wcześniej szef tego resortu informował na Twitterze: "Żołnierz, który wczoraj zaginął miał poważne kłopoty z prawem i złożył wypowiedzenie z wojska. Nigdy nie powinien zostać skierowany do służby na granicę. Zażądałem wyjaśnień, kto za to odpowiada".

Po odebraniu meldunku od gen. dyw. K. Radomskiego dowódcy @16Dywizja, min. @mblaszczak podjął decyzję o odwołaniu ze stanowisk przełożonych żołnierza, który znalazł się na Białorusi. Odwołani zostali dowódca baterii, dowódca plutonu i dowódca 2 dywizjonu w Węgorzewie. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 17, 2021

Polski żołnierz poszukiwany od czwartku

Polski żołnierz, 25-letni Emil Czeczko jest poszukiwany przez polskie służby od czwartku.

W piątek media poinformowały o tym, że porzucił służbę i uciekł na Białoruś. Informacja pojawiła się po tym, jak Białoruski Państwowy Komitet Graniczny (GPK), odpowiednik polskiej Straży Granicznej, poinformował w piątek rano, że polski żołnierz rzekomo poprosił o azyl na Białorusi.

Białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan opublikował na Twitterze zdjęcie, na którym widać, jak polski żołnierz udziela wywiadu białoruskiej dziennikarce.

