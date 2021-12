Rzeczniczka gliwickiej prokuratury Joanna Smorczewska potwierdziła, że zginęli od ran postrzałowych. - Rozpatrywane są różne wersje śledcze – dodała.

Tragiczny finał poszukiwań

Trwa intensywne śledztwo w sprawie tajemniczego zniknięcia 20-latka z Gliwic i jego 21-letniego kolegi z powiatu tarnogórskiego. Jak poinformowała w piątek rzeczniczka śląskiej policji podinspektor Aleksandra Nowara, we wtorek rano na komendę policji w Gliwicach zgłosiła się matka 20-latka, informując, że nie wrócił do domu na noc, choć zapowiadał, że będzie ok. godz. 21. Według jej relacji syn wrócił w poniedziałek z pracy, a późnym popołudniem wyszedł z domu, nie zabierając żadnych rzeczy i zapowiadając powrót wieczorem.

Policjanci szybko stwierdzili, że 20-latek od 1 grudnia nie stawiał się w pracy. Zaczęli kontaktować się z jego znajomymi, a jedną z indagowanych osób miał być o rok starszy kolega spod Tarnowskich Gór, miała ich łączyć pasja do gier komputerowych. Kiedy w środę funkcjonariusze z Tarnowskich Gór dotarli do rodziny 21-latka okazało się, że nie ma go w domu od 9 grudnia. Rodzina była przekonana, że wyjechał za granicę, do Holandii. Po wizycie policjantów bliscy 21-latka również złożyli zawiadomienie o zaginięciu.

Rozpoczęto poszukiwania na okolicznych terenach i jeszcze w środę znaleziono samochód 21-latka, a w nim rzeczy, które mogły świadczyć o tym, że spotkał się z kolegą z Gliwic. Do poszukiwań włączono psa tropiącego z przewodnikiem, wykorzystano quady i dron, wsparcia udzieliła też straż pożarna. Planowano m.in. przeszukanie przez płetwonurków znajdującego się na tym terenie niewielkiego zbiornika wodnego.

- W czwartek rano, ok. godz. 9.30, znaleziono ciała obu mężczyzn na nieużytkach rolnych, w pobliżu drogi technicznej obok autostrady A1. Dokonano oględzin ciał z udziałem biegłego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a prokurator zdecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Zabezpieczono też ślady i dowody – powiedziała PAP podinspektor Nowara. Wśród hipotez rozważanych w śledztwie jest też samobójstwo.

