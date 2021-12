Pacyfikacja to w tym przypadku eufemizm - napisał w czwartek w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do pacyfikacji kopalni "Wujek" sprzed 40 lat. "Tu trzeba mówić o zbrodni komunistycznej dokonanej rękami Jaruzelskiego, ZOMO i komunistycznych służb" - dodał.

Morawiecki przypomniał, że "9 ofiar i kilkudziesięciu rannych – to krwawy bilans pacyfikacji w kopalni »Wujek«". Jak jednak zastrzegł, "pacyfikacja to w tym przypadku eufemizm". "Tu trzeba mówić o zbrodni komunistycznej dokonanej rękami Jaruzelskiego, ZOMO i komunistycznych służb. Tak nakazuje sprawiedliwość oraz szacunek dla ofiar i ich rodzin" - podkreślił Morawiecki.

"Chylę czoło przed odwagą górników. Ich wola walki o wolną Polskę przyczyniła się po latach do odzyskania niepodległości" - podkreślił Morawiecki.

1/2 9 ofiar i kilkudziesięciu rannych – to krwawy bilans pacyfikacji w kopalni „Wujek”. Choć pacyfikacja to w tym przypadku eufemizm. Tu trzeba mówić o zbrodni komunistycznej dokonanej rękami Jaruzelskiego, ZOMO i komunistycznych służb. Tak nakazuje sprawiedliwość — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 16, 2021

2/2 oraz szacunek dla ofiar i ich rodzin. Chylę czoło przed odwagą górników. Ich wola walki o wolną Polskę przyczyniła się po latach do odzyskania niepodległości. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 16, 2021

Prezydent Andrzej Duda oddał w czwartek hołd górnikom z kopalni Piast, którzy w grudniu 1981 r. przez dwa tygodnie strajkowali pod ziemią w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Uroczystość w bieruńskiej kopalni rozpoczęła czwartkową wizytę głowy państwa na Górnym Śląsku.

Grodzki: nigdy Polak nie powinien podnosić ręki na Polaka

- Możemy się spierać, możemy się różnić, ale jesteśmy wielkim, kreatywnym narodem, i nigdy Polak nie powinien podnosić ręki na Polaka. Pamiętajmy o tym, bo ten krzyż pod kopalnią Wujek, i ci polegli, krzyczą symbolicznie, abyśmy pamiętali o tej tragicznej, bolesnej lekcji - mówił w czwartek przed katowicką kopalnią Wujek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Wśród składających kwiaty i zapalających znicze przed pomnikiem byli w czwartek przed południem, oprócz marszałka, także wicemarszałkowie Senatu Bogdan Borusewicz i Gabriela Morawska-Stanecka oraz grupa senatorów i posłów – wśród nich szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

Jak mówił Grodzki, parlamentarzyści przybyli w czwartek przed kopalnię Wujek "z poczucia smutku, z poczucia absolutnej moralnej konieczności oddania hołdu dziewięciu górnikom, którzy marząc o wolnej Polsce, marząc o demokracji, stojąc w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zginęli z rąk rodaków".

"Strzelano, żeby zabić"

"Wszyscy uznaliśmy, że mimo obrad Senatu musimy tu być, w tym miejscu, aby złożyć hołd tym bohaterom polskiego panteonu narodowego" – dodał Grodzki.

"Dlatego tu jesteśmy – po to, aby ta młodzież, która tak pięknie czci ofiarę życia górników kopalni Wujek i innych ofiar stanu wojennego, ażeby niosła pamięć i przesłanie, żeby nigdy Polak nie strzelał do Polaka" – mówił marszałek, nawiązując do obecności pod pomnikiem ok. 700 młodych ludzi z ponad 70 szkół woj. śląskiego, którzy przybyli tam w Biegu Dziewięciu Górników.

ZOBACZ: 40. rocznica pacyfikacji kopalni "Wujek". To jedna z największych zbrodni stanu wojennego

Marszałek, który z zawodu jest chirurgiem klatki piersiowej, ocenił, że podczas pacyfikacji kopalni zomowcy strzelali do górników tak, by pozbawić ich życia.

"Strzelano, żeby zabić, ponieważ rany, które były śmiertelne, były w głowę, klatkę piersiową czy brzuch, a nie w ręce czy w nogi. To nie powinno się w ogóle zdarzyć; nigdy nie powinno się zdarzyć – mówił przed pomnikiem marszałek Tomasz Grodzki.

WIDEO - Latos: przełożone posiedzenie Komisji Zdrowia jeszcze przed świętami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/PAP