Pogoda na środę. Pochmurnie i marznące mżawki

Według prognozy przygotowanej przez Szymona Ogórka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w środę w całym kraju temperatura wzrośnie w ciągu dnia powyżej zera.

- Rano marznące opady będą powodowały gołoledzie w południowo-wschodniej Polsce, tj. w woj. podkarpackim, częściowo małopolskim i lubelskim. W godzinach szczytu komunikacyjnego będą duże utrudnienia w tej części kraju – poinformował Ogórek.

Na pozostałym obszarze w ciągu dnia będzie ciągle pochmurno. Jednak im bardziej na zachód tym będzie cieplej.

Słaba jakość powietrza

- O ile w części południowo-wschodniej Polski temperatura maksymalna wzrośnie do ok. zera, to w centrum kraju będą 4 stopnie Celsjusza, natomiast na zachodzie do 8 stopni – dodał Ogórek.

W ciągu dnia wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany. Sporo mgieł, zwłaszcza rano. Widoczność poniżej 100 metrów.

Jakość powietrza w środę nie będzie w naszym kraju najlepsza. Według prognozy IMGW smog odczują szczególnie mieszkańcy południa kraju. Sytuacja poprawi się w czwartek, kiedy wzrośnie siła wiatru.

wys/PAP