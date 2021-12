Strażacy apelują o "trzeci sygnał". Zagłuszałby kierowcom radio

Komunikat o zbliżającym się wozie strażackim usłyszeliby kierowcy w autach oddalonych do 200 metrów. Sygnał wysyłany przez wóz jadący do akcji zagłuszałby ten radiowy i to na każdej dostępnej częstotliwości.

- Jest nadajnikiem radiowym, który nadaje w całym paśmie FM, we wszystkich częstotliwościach jednocześnie - wyjaśnia Piotr Rek, konstruktor "trzeciego sygnału".

Jeśliby kierowca radio wyłączył, to nadajnik je uruchomi. Wszyscy kierujący usłyszą wówczas "to wóz strażacki, ustąp pierwszeństwa".

Syreny przestają wystarczać

Pomysł powstał ponieważ kierowcy w coraz lepiej wyciszonych i szczelnych autach nie słyszą, a także nie widzą, zbliżającego się uprzywilejowanego pojazdu.

Idea nie jest jednak nowa, ma już ponad dwa lata, od kiedy projekt ustawy, który legalizowałby jego użycie, trafił do Sejmu. Do teraz nie trafił pod obrady. Stąd strażacy ponawiają apel o przyspieszenie prac.

WIDEO: Światło, dźwięk i... radio. Strażacy apelują o "trzeci sygnał"





- Gorący apel do decydentów, zaszło to za daleko, to nie ma na co czekać - mówił "Wydarzeniom" Dariusz Wojcieszak, wiceprzewodniczący wielkopolskiego NSZZ pracowników pożarnictwa. Skutkiem tego, że kierowcy nie dostrzegają pędzących pojazdów "na sygnale", są kolizje.

ZOBACZ: Wypadek strażaków w Czernikowie. Zginęła ok. 30-letnia ratowniczka i 62-letni pracownik urzędu gminy

Prokuratura wyjaśnia, czy to właśnie było przyczyną wypadku w Czernikowie, gdzie zginęło dwoje druhów. - Uważam, że śmierć tej dwójki strażaków jest zupełnie niepotrzebna, mamy na to rozwiązanie, które nazywa się "trzeci sygnał" dla pojazdów uprzywilejowanych - dodał Wojcieszak.

Kto może jechać "na sygnale"?

Obecnie wszystkie pojazdy uprzywilejowane mogą posługiwać się sygnałami dźwiękowymi oraz świetlnymi. Takimi pojazdami są auta policyjne, ambulanse, karetki i samochody służby zdrowia i prywatnych podmiotów medycznych, pojazdy straży pożarnych.

To też auta: straży miejskich, Służby Ochrony Kolei, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i państwowych służb oraz agencji specjalnych, pojazdy wojskowe.

Pojazd może poruszać się jako uprzywilejowany tylko w uzasadnionych przypadkach i z obowiązkowym użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

laf/Polsat News