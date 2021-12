Dzisiaj mamy 11,3 tys. nowych przypadków koronawirusa. W porównaniu do ubiegłego poniedziałku to spadek o prawie 2 tys. - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia 24. W ciągu ostatniej doby trafiło do szpitali 407 nowych pacjentów z COVID-19.