Policjanci z Opoczna zatrzymali 39-latka i jego 18-letniego syna, którzy na ulicy tego miasta pobili 24-latka z powodu jego przynależności etnicznej. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak przekazała w niedzielę asp. sztab. Barbara Stępień z opoczyńskiej komendy, o pobiciu 24-latka policjanci zostali powiadomieni 9 grudnia o godz. 15. Funkcjonariusze pojechali do mieszkania zgłaszającego, gdzie zakrwawiony mężczyzna opowiedział im, że godzinę wcześniej, na ul. Moniuszki w Opocznie, zaatakowało go dwóch napastników.

ZOBACZ: Straż Graniczna: próba siłowego przekroczenia granicy w okolicach Czeremchy. Ucierpiał żołnierz

- Mężczyzna miał widoczne ślady pobicia, a więc w pierwszej kolejności policjanci zawieźli go do opoczyńskiego szpitala, gdzie została mu udzielona pomoc medyczna. Wstępnie ustalili też, że napastnicy jechali samochodem osobowym ul. Moniuszki. Gdy zauważyli idącego chodnikiem 24-latka, zatrzymali pojazd i wysiedli z niego. Podeszli do zaskoczonego opocznianina i zaczęli go bić po całym ciele. Publicznie obrażali 24-latka i wyzywali z uwagi na jego przynależność etniczną - zrelacjonowała Stępień.

Mężczyznom grozi do 5 lat więzienia

Do ustalenia sprawców napaści zostali skierowani policjanci z wydziału kryminalnego. Jeszcze tego samego dnia, kilka godzin po zgłoszeniu, ustalili oni i zatrzymali obu sprawców. Byli to 39-letni ojciec oraz jego 18-letni syn.

Zebrane w sprawie dowody, zapis monitoringu oraz zeznania świadków pozwoliły na przedstawienie zatrzymanym zarzutów pobicia na tle dyskryminacji etnicznej. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

WIDEO - Zakażony COVID-19 o rehabilitacji. Nogi nie wrócił do pełni sprawności Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kmd/PAP