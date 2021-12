Jak poinformował w piątek mł.asp. Damian Pachuc z KPP w Złotowie (wielkopolskie), do zdarzenia doszło w czwartek po południu.

- Po godzinie 16.30 policjanci z Komisariatu Policji w Jastrowiu na terenie gminy w miejscowości Sypniewo patrolowali miejscowość. W pewnym momencie do radiowozu, podjechało małżeństwo, a z pojazdu wybiegła kobieta, krzycząc, że jej syn nie oddycha. Policjanci podbiegli do trzymiesięcznego dziecka, które było już sine - podkreślił Pachuc.

Dodał, że sierżant sztabowy Damian Kledzik natychmiast podjął czynności ratunkowe. Udrożnił dziecku drogi oddechowe i z uwagi na brak wyczuwalnego oddechu przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Policjant okrył niemowlę i kontrolował oddech

- Podjęte działania już po chwili dały oczekiwany efekt. Niemowlę zaczęło samodzielnie oddychać. Do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego mały chłopiec przebywał pod opieką policjanta, który okrył go i kontrolował jego oddech. Po przyjeździe ratowników, dziecko wraz z matką zostało zabrane do złotowskiego szpitala i tego samego dnia wróciło z rodzicami do domu - wskazał Pachuc.

Wielkopolska Policja Sierżant sztabowy Damian Kledzik, który podjął czynności ratujące życie niemowlęcia oraz posterunkowy Wojciech Kulasek, który był w stałym kontakcie ze służbami ratunkowymi

Zaznaczył również, że "sam policjant nie czuje się bohaterem, podkreśla jednak, iż sam będąc ojcem, wie jak ważne jest w sytuacjach zagrażających życiu, opanowanie stresu i spokój".

kmd/PAP