Mamy 24 991 nowych zakażeń koronawirusem - przekazał w piątek na antenie Radia Plus wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał, minionej doby zmarło ponad 500 osób.

Jak wskazał wiceminister zdrowia, w piątek mamy 24 991 zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 500 osób. Jak dodał Kraska, znajdujemy się na "płaskowyżu czwartej fali".

Kraska dodał także, że liczba zakażonych "niestety przekłada się na liczbę osób, które trafiają do szpitali". - Codziennie tych nowych osób przybywa – ostatnio to są 273 dodatkowe osoby, które musiały być hospitalizowane - powiedział.

- To jest ta liczba, która zasmuca, ponieważ tych zgonów można było uniknąć. Na 100 zgonów 94 osoby to są osoby niezaszczepione - podkreślił Kraska, apelując o szczepienie.

Tydzień temu resort zdrowia informował o 26 965 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. W zeszły piątek zmarło 470 chorych.

W przyszłym tygodniu ruszą szczepienia dzieci

- 16 grudnia chcemy rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat, to grupa ponad 2,6 mln osób - powiedział wiceminister zdrowia.

Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę Comirnaty firm Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat po tym, jak Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną rekomendację dla tego specyfiku. EMA uznała, że korzyści ze stosowania Comirnaty u dzieci w wieku 5-11 lat przewyższają ryzyko, szczególnie w przypadku chorób zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

ZOBACZ: Singapur. Omikron wykryty u dwóch mieszkanek zaszczepionych trzecią dawką

- 13 grudnia (szczepionki) fizycznie mają być w kraju, w następnych dniach chcemy je rozdysponować do punktów - poinformował Kraska. Jak dodał, 16 grudnia mają się rozpocząć szczepienia dzieci, a ich rejestracja - "kilka dni wcześniej".

Powrót dzieci do nauki stacjonarnej i ferie "bez perturbacji"

- To grupa ponad 2 mln 600 tysięcy dzieci, które są w wieku 5-11 lat - dodał.

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia był też pytany o to, czy dzieci wrócą do szkół po świątecznej przerwie i co z feriami.

ZOBACZ: "To trzeba przedyskutować". Przemysław Czarnek o obowiązku szczepień dla trzech grup zawodowych

- Chcemy, by po przerwie świątecznej wszystkie dzieci wróciły do nauki stacjonarnej. To jest bardzo ważne i o tym dyskutujemy z ministerstwem edukacji. Mamy takie samo stanowisko jak minister Czarnek - dzieci naprawdę powinny się uczyć w szkołach, a nie w sposób zdalny. Żadnych perturbacji, jeśli chodzi o ferie nie będzie, oczywiście na dzień dzisiejszy - zapowiedział Kraska

Bezpłatne testy pracowników

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był pytany w czwartek w radiowej Jedynce m.in. o możliwość testowania pracowników, jaką mają zyskać pracodawcy i czy będzie to odbywało się na koszt państwa.

- Tak, rzeczywiście te testy będą na koszt państwa, czyli będą bezpłatne. To będzie uregulowane ustawą, nad którą w tej chwili z posłami pracujemy. Myślę, że w najbliższych dniach ta ustawa znajdzie się w Sejmie – powiedział Kraska.

- Pracujemy z posłami nad ustawą o testowaniu pracowników w kierunku SARS-CoV-2 - powiedział w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Resort zdrowia poinformował wczoraj o 27 458 nowych przypadków koronawirusa. W czwartek zmarły 562 osoby chore na COVID-19.

