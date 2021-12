Mamy 24 991 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w piątek resort zdrowia. Zmarło 571 pacjentów. Jak wskazał w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, "tych śmierci można było uniknąć". - Na 100 zgonów, 94 osoby to są osoby niezaszczepione - podkreślił, apelując o szczepienie. Tydzień temu, 3 grudnia, odnotowano 26 965 nowych zakażeń i 470 zgonów.

Mamy 24 991 nowych i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem z województw z województw: śląskiego (3671), mazowieckiego (3530), wielkopolskiego (2470), małopolskiego (2352), dolnośląskiego (2261), pomorskiego (1579), kujawsko-pomorskiego (1393), łódzkiego (1347), zachodniopomorskiego (1128), warmińsko-mazurskiego (914), opolskiego (870), podkarpackiego (833), lubuskiego (825), lubelskiego (668), świętokrzyskiego (550), podlaskiego (422).

Mamy 24 991 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (3671), mazowieckiego (3530), wielkopolskiego (2470), małopolskiego (2352), dolnośląskiego (2261), pomorskiego (1579), kujawsko-pomorskiego (1393), łódzkiego (1347), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 10, 2021

178 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 148 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 423 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii w Polsce wynosi 3 785 036. Zmarło 87 928 osób.

Ponad 23 tys. chorych w szpitalach

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 30 883 łóżka i 2788 respiratorów.

Hospitalizowanych jest 23 706 chorych, w tym 2070 podłączonych do respiratorów - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywa 716 951 osób. MZ podało też, że wyzdrowiało dotąd 3 237 017 zakażonych. Miesiąc temu, 10 listopada, w szpitalach było 17 137 miejsc dla chorych z COVID-19 i przebywało tam 11 588 pacjentów.

Przebieg szczepień

Łącznie w Polsce wykonano 43 760 234 szczepień, ostatniej doby 224 225.

W pełni zaszczepionych jest 20 631 827 Polaków.

Dawkę przypominającą przyjęło 4 297 739 osób.

W przyszłym tygodniu ruszą szczepienia dzieci

- 16 grudnia chcemy rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat, to grupa ponad 2,6 mln osób - powiedział wiceminister zdrowia.

Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę Comirnaty firm Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat po tym, jak Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną rekomendację dla tego specyfiku. EMA uznała, że korzyści ze stosowania Comirnaty u dzieci w wieku 5-11 lat przewyższają ryzyko, szczególnie w przypadku chorób zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

ZOBACZ: Singapur. Omikron wykryty u dwóch mieszkanek zaszczepionych trzecią dawką

- 13 grudnia (szczepionki) fizycznie mają być w kraju, w następnych dniach chcemy je rozdysponować do punktów - poinformował Kraska. Jak dodał, 16 grudnia mają się rozpocząć szczepienia dzieci, a ich rejestracja - "kilka dni wcześniej".

Powrót dzieci do nauki stacjonarnej i ferie "bez perturbacji"

- To grupa ponad 2 mln 600 tysięcy dzieci, które są w wieku 5-11 lat - dodał.

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia był też pytany o to, czy dzieci wrócą do szkół po świątecznej przerwie i co z feriami.

ZOBACZ: "To trzeba przedyskutować". Przemysław Czarnek o obowiązku szczepień dla trzech grup zawodowych

- Chcemy, by po przerwie świątecznej wszystkie dzieci wróciły do nauki stacjonarnej. To jest bardzo ważne i o tym dyskutujemy z ministerstwem edukacji. Mamy takie samo stanowisko jak minister Czarnek - dzieci naprawdę powinny się uczyć w szkołach, a nie w sposób zdalny. Żadnych perturbacji, jeśli chodzi o ferie nie będzie, oczywiście na dzień dzisiejszy - zapowiedział Kraska.

WIDEO - "Raport". Ośrodek reprodukcji człowieka na Ukrainie. To tam rodzą się tysiące dzieci "na zamówienie" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kmd/polsatnews.pl