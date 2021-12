Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na leśnym szlaku Monte Orgergia, który jest popularny wśród rowerzystów i spacerowiczów. Cyklista, jadąc drogą, widział dwóch myśliwych. Kiedy myślał, że nic mu nie grozi, został postrzelony przez trzeciego z nich pociskiem naładowanym dużą ilością śrutu.

ZOBACZ: Łódzkie. Tragiczny finał domowej awantury. 49-letni mężczyzna zginął od postrzału z broni

Śrut trafił mężczyznę w pośladki, dolną część pleców i nogi. - Ratownicy medyczni usunęli mężczyźnie 20 granulek, które zostały osadzone w skórze. Na szczęście nie zostały trafione żadne większe organy - podał serwis pinkbike.

"Pomylił ruch rowerzysty z ruchem królika"

O sprawie poinformował Facebooku Ernest Damian Diez na grupie Rowerem przez Alicante. W swoim wpisie mężczyzna stwierdził, że "kiedy dwie czynności są wykonywane w tym samym obszarze, a jedna z nich jest niebezpieczna dla tych, którzy są blisko, nieuniknione jest, że prędzej czy później dojdzie do poważnego wypadku".



Wezwano pogotowie ratunkowe i chociaż rowerzysta nie został przewieziony do szpitala, jego rany są monitorowane przez lekarzy, aby sprawdzić, czy konieczne jest dalsze leczenie. Myśliwy powiedział policji, że pomylił ruch rowerzysty z ruchem królika i przyznał, że strzelił do niego nabojem, który zawiera dużą liczbę śrutów, co potwierdza zeznania ofiary donosi serwis pinkbike. Choć rowerzysta uważa ten incydent za wypadek, to wciąż rozważa skargę na myśliwego.

Z kolei myśliwy posiada pełną dokumentacje aktywności łowieckiej, która potwierdziła, że została pozyskana zgodnie z prawem lub nabyta w inny legalny sposób. Miejscowa policja prześle sporządzony raport z faktami zarówno do sądu, jak i do Narodowego Korpusu Policji w celu ustalenia, czy konieczne jest wszczęcie śledztwa w tej sprawie.

WIDEO - Wysadził blok w Goeteborgu. To prawdopodobnie Polak. "Może stanowić zagrożenie" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/zdr/Polsatnews.pl/pinkbike