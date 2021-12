W środę, najpóźniej czwartek, Komisja Europejska przedstawi projekt dyrektywy regulujący zasady zatrudniania pracowników za pośrednictwem platform cyfrowych - wynika z informacji, do których dotarła "Rzeczpospolita".

Jak pisze w środę "Rzeczpospolita", Komisja Europejska oszacowała, że wartość gospodarki opartej na platformach cyfrowych w UE od 2016 r. wzrosła prawie pięciokrotnie, z 3 mld euro do około 14 mld euro w 2020 r. Dodaje, że we wszystkich państwach UE pracuje obecnie w ten sposób nawet 4 mln pracowników.

- Propozycja KE trafi do Parlamentu Europejskiego, gdzie w trilogu Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady UE zostaną ostatecznie opracowane te przepisy. Okazuje się, że Parlament w swoim stanowisku przesłanym do KE na etapie konsultacji nowych rozwiązań zaproponował nawet wprowadzenie domniemania zatrudnienia na etacie na platformie cyfrowej. W razie odstępstwa od tej zasady to przedsiębiorca musiałby tłumaczyć, dlaczego stosuje inną niż etat formę zatrudnienia - czytamy.

Dodano, że skutkiem unijnej regulacji mogą być gruntowne zmiany w zasadach zatrudnienia nie tylko kierowców i kurierów dowożących jedzenie, ale nawet informatyków, influencerów czy youtuberów, świadczących swoje usługi za pośrednictwem różnych platform cyfrowych.

mad/PAP