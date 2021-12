Niemieckie media: szansa dla Polski na wypłaty z UE. "KE potrzebuje ustępstwa"

"Ursula von der Leyen obiecała Polakom, że wkrótce otrzymają pierwsze wypłaty z Funduszu Odbudowy, które są w Warszawie wyczekiwane z niecierpliwością" – wyjaśnia dziennik i podkreśla, że chodzi o łączną kwotę 36 miliardów euro. "Gospodarcze znaczenie Funduszu Odbudowy w żadnym innym kraju UE nie jest tak duże, jak w Polsce".

Polska cały czas apeluje o pomoc w uszczelnieniu granicy z Białorusią, w innym wypadku uchodźcy podążaliby tą drogą do Niemiec. "W interesie KE jest również dopilnowanie, aby nie powstał tam żaden nowy szlak migracyjny" - zaznacza "Handelsblatt" i dodaje, że wypłata środków z Funduszu Odbudowy "mogłaby zmotywować Polskę do kontynuacji misji na granicy samodzielnie i na własny koszt, bez zbytniego angażowania UE". KE bowiem wciąż oficjalnie wypowiada się przeciwko finansowaniu fizycznych ogrodzeń na granicy.

Media w Niemczech: polska nie płaci miliona euro dziennie

"Nadszedł zatem dobry moment, aby przekazać rządowi polskiemu pierwszą transzę 4,68 mld euro, do której jest on co do zasady uprawniony" – pisze "Handelsblatt". Zanim jednak pieniądze popłyną z Brukseli, Komisja oczekiwałaby zapewnienia, że Polska "najpierw naprawi coś w swoim systemie sądownictwa". Zgodnie z niedawną decyzją ETS "na Polskę nałożono grzywnę w wysokości miliona euro dziennie, której Polska nie płaci", przypomina gazeta.

Zdaniem "Handelsblatt", "wielu spośród eurodeputowanych mogłoby uznać w tej sytuacji wypłatę Polsce środków z Funduszu Odbudowy za prowokację". Część krajów członkowskich może być za wstrzymaniem pieniędzy z tego funduszu, jednak "przeważająca cześć raczej nie jest zainteresowana sporem" – podkreśla "Handelsblatt".

KE, aby wypłacić fundusze Polsce, potrzebowałaby jakiegoś ustępstwa ze strony polskiego rządu w kwestii zmian w sądownictwie. Poza tym KE mogłaby zaznaczyć, że "początkowo wypłacona będzie tylko pierwsza transza, której zwrotu będzie można zażądać, jeśli warunki nie zostaną spełnione" – zauważa dziennik.

pdb/PAP