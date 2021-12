We wtorek na obszarze niemal całego kraju spadnie słaby śnieg. W Karpatach może osiągnąć do 3 cm. Najniższa temperatura spodziewana jest na północnym wschodzie i wyniesie -9 st. Celsjusza. Na północy w ciągu dnia powinno być pogodnie - przekazał synoptyk IMGW Kamil Walczak.

Zgodnie z prognozą pogody synoptyka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamila Walczaka, "we wtorek w rejonie Karpat może spaść od 2 do 3 cm śniegu. Najniższa temperatura spodziewana jest na północnym wschodzie i wyniesie -9 st.C, z kolei najcieplej powinno być na południu i południowym zachodzie do 0 stopni".

Synoptyk IMGW prognozuje, że w ciągu dnia na północy powinno być słonecznie. Walczak zaznacza natomiast, że "we wtorek niemal w całym kraju spadnie słaby śnieg". "Najcieplej powinno być na południu kraju i południowym zachodzie. Tam temperatura nie powinna przekroczyć 0 st.C" - powiedział.

"Wieczorem na przeważającym obszarze powinno być pogodnie, na południu możliwe zachmurzenie" - przekazał PAP Kamil Walczak. Dodał także, że "w nocy na północy kraju temperatura znacznie spadnie poniżej zera i może sięgnąć nawet -14 stopni Celsjusza".

