- W tutejszym sądzie przed kilkoma laty toczyła się sprawa z wniosku pana Marcina i dotyczyła ona ustalenia płci, domagał się ustalenia, że jest kobietą. Wyrok taki zapadł. Pierwotnie złożył wniosek o to, żeby sąd ustalił, że jest kobietą, a następnie ponownie chciał zostać mężczyzną - opowiada Joanna Ciesielska-Borowiec z Sądu Okręgowego w Poznaniu.

A zatem Marcin P. oficjalnie już dwukrotnie zmieniał płeć. A co za tym idzie dostał dwa nowe numery PESEL. W ten sposób utrudnił pracę komornikom.

- Problemy są z ustaleniem właściwej osoby i określeniem, która konkretnie osoba jest dłużnikiem w danym postępowaniu – tłumaczy Marek Grzelak, rzecznik Izby Komorniczej w Poznaniu.

- Moim zdaniem Marcin P. działa na takiej zasadzie, że najpierw prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, (…) w międzyczasie stał się Sylwią P., jego działalność zaczęła się nazywać *** Sylwia P. Potem tę działalność zamknął (…) i założył spółkę o takiej samej nazwie, o takim samym profilu działalności, gdzie wspólnikami spółki zostali jego rodzice. (…) On został tylko pracownikiem na najniższą krajową – opowiada Filip Paszkiewicz, który walczy o odzyskanie swojej nieruchomości.

Marcin P. nie płaci za lokal

Na pytanie, czy Marcin P. faktycznie w tym czasie stał się kobietą, odpowiada: - W tamtym momencie widziałem go kilkukrotnie na nieruchomości (…) zapuścił wtedy włosy i parę razy widziałem go w sukience, spódniczce.

Pan Filip Paszkiewicz jest właścicielem hali, gdzie obecnie działa firma rodzinna Marcina P. Pan Filip mówi, że trwa tam produkcja nici chirurgicznych.

- W tej chwili (Marcin P. – red.) zajmuje ten lokal bezumownie, mieszka tam wraz z partnerką, zwierzętami, przyjeżdżają tam do niego dzieci i udostępnił lokal spółce swoich rodziców. Nie płaci za ten lokal, w tym momencie dług wynosi ponad 160 tysięcy złotych – wyjaśnia pan Filip.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... Firma rodziny Marcina P. nie płaci za lokal. Pan Filip wniósł sprawę do sądu. Niestety kolejne rozprawy są odwoływane.

- Sprawy się nie odbywają, ponieważ pan Marcin składa zwolnienia w sądzie, że ma chorobę afektywną dwubiegunową, która nie pozwala mu na stawiennictwo w sądzie. Chwali się przed moimi najemcami, że on nie musi płacić, nie płaci bo nie, on nawet chwali się najemcom, że jest niewypłacalny do tego stopnia, że on może mieć mandaty, nie musi płacić mandatów, on jest bezkarny – twierdzi Filip Paszkiewicz.

Pan Filip próbował więc rozmawiać z oficjalną prezes firmy - czyli matką Marcina P. My również podjęliśmy taką próbę.

- Nie będę z panem rozmawiać. Sprawa jest w sądzie i proszę mi dać spokój – mówi matka Marcina P., gdy prosimy o komentarz.

"Interwencja" podjęła próbę rozmowy z Marcinem P. Spotykamy go na parkingu obok budynku naszego bohatera. Mężczyzna, mimo próśb, nie chce wysiąść z auta, by porozmawiać. W pewnym momencie rusza wprost na pana Filipa, a ten upada na maskę auta.

Interwencja policji

Po tym incydencie pan Filip dzwoni na policję. Na miejsce przyjeżdżają dwa radiowozy. Dopiero wtedy Marcin P. decyduje się wysiąść z auta. Tłumaczy, że mieszka w hali pana Filipa, następnie wpuszcza policjantów do środka i udziela im wyjaśnień.

- Jak najbardziej na komisariacie może pan złożyć zawiadomienie dotyczące dzisiejszego incydentu, proszę zabezpieczyć monitoring, ale też proszę żeby nie nękać tego pana – zwracają się do pana Filipa policjanci po rozmowie z Marcinem P.

Pan Filip nie zamierza rezygnować z walki o swoje pieniądze i odzyskanie swojego budynku. Pozostaje pytanie, czy dokonana przez Marcina P. dwukrotna zmiana płci i numeru PESEL pozwoli uniknąć spłaty ogromnego zadłużenia?

- Nie wydaje mi się to dobry sposób na utrudnienie postępowania egzekucyjnego, komornik sobie z tym poradzi i to postępowanie przeprowadzi – zapewnia Marek Grzelak, rzecznik Izby Komorniczej w Poznaniu.

