Bogdan Rymanowski odpowiada na zarzuty. "Oczekuję usunięcia kłamliwych artykułów"

Szanowni Państwo,

po wywiadzie z panem Szymonem Hołownią w "Gościu Wydarzeń" dnia 29.11.2021 r., w przestrzeni medialnej pojawiły się wątpliwości co do prawdziwości podanej przeze mnie liczby zgonów w Irlandii w tygodniu od 6 do 13 listopada br. Podczas rozmowy stwierdziłem, że w tym jednym tygodniu w Irlandii na COVID-19 zmarły tylko osoby zaszczepione.