Do wypadku doszło w piątek o godzinie 16. Jak ustalili policjanci z komendy w Opocznie, 29-letnia kierująca oplem astra, jadąc z 10-letnim synem, zjechała na przeciwległy pas ruchu, następnie do przydrożnego rowu, gdzie jej samochód dachował.

W samochodzie był 10-latek

- Poszkodowani z wraku samochodu wydostali się dzięki pomocy mieszkańca okolicy, w której doszło do wypadku. Pojazd uległ całkowitemu spaleniu. Na miejsce zostały wezwane wszystkie służby ratownicze. Do transportu 29-latki do szpitala zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Poszkodowana trafiła do jednego ze szpitali w województwie świętokrzyskim - zrelacjonowała w poniedziałek asp. sztab. Barbara Stępień z opoczyńskiej komendy policji.

Policjanci przebadali stan trzeźwości kierującej; okazało się, że w chwili zdarzenia miała ona ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Jej 10-letni syn nie doznał poważnych obrażeń i po udzieleniu pomocy medycznej został przekazany pod opiekę członków rodziny.

29-latka straciła już prawo jazdy. Teraz sprawa zostanie skierowana pod ocenę sądu. Zdaniem policji kobiecie grozi nawet 12 lat więzienia.

