Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (4270), śląskiego (3361), wielkopolskiego (2308), małopolskiego (2255), dolnośląskiego (2070), kujawsko-pomorskiego (1490), łódzkiego (1417), pomorskiego (1407), zachodniopomorskiego (1393), lubelskiego (1033), podkarpackiego (907), warmińsko-mazurskiego (899), opolskiego (833), lubuskiego (660), świętokrzyskiego (639), podlaskiego (469).

165 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 135 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 367 osób. Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wyniosła 3 649 027. 85 630 z nich zmarło.

Ponad 22 tysiące osób w szpitalach

W szpitalach przebywa 22 350 pacjentów z COVID-19, w tym 1978 chorych wymaga leczenia przy pomocy respiratorów.

Tydzień temu, 27 listopada, w szpitalach było 19 707 chorych z COVID-19, w tym 1752 pod respiratorami. Z kolei rok temu w tym czasie, 4 grudnia 2020 r., resort zdrowia informował, że w związku z koronawirusem w szpitalach przebywało 20 135 osób, w tym 1961 pod respiratorem.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 29 575 łóżek i 2677 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 761 786 osób. MZ podało też, że wyzdrowiało dotąd 3 116 875 zakażonych.

Ostatniej doby wykonano 105 963 testów.

Łącznie wykonano 42 488 461 szczepień. Ostatniej doby - 252 005. W pełni zaszczepionych jest 20 500 035 Polaków. 3 262 579 przyjęło dawkę przypominającą.

Najmłodsi pacjenci chorują najciężej

- Od września na naszym oddziale mieliśmy 190 pacjentów z COVID-19, z czego połowa to były dzieci do pierwszego roku życia. Najmłodszy pacjent miał 12 dni. Najciężej chorują właśnie maleńkie dzieci, do trzeciego roku życia - powiedziała ordynator dziecięcego oddziału zakaźnego w Lublinie dr n. med. Barbara Hasiec.



ZOBACZ: Koronawirus. "Najciężej chorują dzieci do trzeciego roku życia"

Około 600 dzieci z COVID-19 było hospitalizowanych od początku epidemii na dziecięcym oddziale zakaźnym w szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie. - W tej chwili koronawirus pokazał swoje groźniejsze oblicze, jeśli chodzi o dzieci. Najprawdopodobniej przyczyną jest mutacja Delta. Z naszych badań przeprowadzonych podczas czwartej fali wynika, że od września na naszym oddziale mieliśmy 190 pacjentów z COVID-19, z czego połowa to były dzieci do pierwszego roku życia. Najmłodszy pacjent miał 12 dni. Najciężej chorują właśnie maleńkie dzieci, do trzeciego roku życia - podkreśliła Hasiec.

