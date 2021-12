- Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami i partnerami. To co robię obecnie to przygotowuję coś, co będzie najbardziej kompletnym i znaczącym zestawem inicjatyw, by uczynić bardzo, bardzo trudnym to, czego ludzie obawiają się, że zrobi pan Putin - powiedział Biden w Białym Domu w odpowiedzi na pytanie dziennikarki, co zrobi w sprawie Ukrainy.

Odniósł się do obaw związanych z koncentracją wojsk Rosji przy granicy z Ukrainą.

Biden dodał, że nie rozmawiał w ostatnim czasie z Władimirem Putinem. Prezydent nie skomentował doniesień rosyjskich mediów o planowanym wirtualnym szczycie obu przywódców w przyszłym tygodniu.

W ostatnich dniach przedstawiciele Białego Domu sygnalizowali nieoficjalnie, że popierają pakiet sankcji, zaproponowany w Senacie przez przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Boba Menendeza - nazwany przez niego "matką wszystkich sankcji" - zawierający restrykcje przeciwko całemu szeregowi rosyjskich oligarchów, banków, przedsiębiorstw państwowych, a także projektowi Nord Stream 2.

Restrykcje, które prawdopodobnie zostaną poddane pod głosowanie w Senacie w przyszłym tygodniu jako poprawka do budżetu obronnego, miałyby zostać uruchomione przez prezydenta w razie nowej rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Podczas spotkania ministerialnego OBWE w Sztokholmie szef dyplomacji USA Antony Blinken zagroził z kolei, że Waszyngton jest skłonny sięgnąć po restrykcje, od których do tej pory się wzbraniał i sugerował, że ewentualna ofensywa Rosji będzie dla niej kosztowna.

Słowa Bidena na temat Rosji padły podczas konferencji prasowej po jego wystąpieniu na temat nowych danych dotyczących rynku pracy. Prezydent kilka razy był zmuszony do przerwania swojego wystąpienia w związku z napadem kaszlu. Zapewnił jednak, że jest to efekt przeziębienia i że czuje się dobrze. Przekazał, że codziennie przechodzi testy przeciwko Covid-19 i że ich wynik był dotąd negatywny.

Kreml: Putin w rozmowie z Bidenem może poruszyć temat gwarancji nierozszerzenia NATO na wschód

Uszakow, były ambasador FR w Stanach Zjednoczonych, powiedział w piątek, że "jest wiele kwestii", które prezydenci mogą omówić. Wymienił wśród nich pandemię koronawirusa i walkę ze zmianami klimatycznymi.

Podkreślił, że Rosji potrzebne są gwarancje w formie dokumentu, dotyczące nierozszerzania NATO na wschód. Wspomniał o propozycjach ze strony Rosji związanych z "potrzebą, by wspólnie z kolegami - najważniejszymi krajami - podjąć pracę nad osiągnięciem odpowiednich ustaleń prawnych, które wykluczyłyby dalsze rozszerzenie NATO na wschód i rozmieszczenie na terytorium państw sąsiednich, w tym Ukrainy, zagrażających nam systemów uzbrojenia".

Dodał następnie, że Putin zapewne "będzie o tym dyskutował podczas przyszłych kontaktów" z Bidenem.

- Teraz, uwzględniając napiętą sytuację, pojawia się kwestia pilnej potrzeby zapewnienia nam odpowiednich gwarancji. Po prostu dalej ta sytuacja nie może trwać - oświadczył Uszakow.

Rozmowy Putina i Bidena w formie wideokonferencji mogą - według mediów rosyjskich - odbyć się 7 grudnia. Oficjalnie daty tej nie potwierdzono.

