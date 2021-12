Mamy 26 965 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (3849), mazowieckiego (3731), wielkopolskiego (2781), dolnośląskiego (2396), małopolskiego (2236), pomorskiego (1553), łódzkiego (1461), zachodniopomorskiego (1386), kujawsko-pomorskiego (1318), podkarpackiego (1050), lubelskiego (1022), warmińsko-mazurskiego (1017), opolskiego (947), lubuskiego (874), świętokrzyskiego (601), podlaskiego (563). 180 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - podał resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 127 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 343 osoby.

Ponad 2,5 tys. osób pod respiratorami

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 28 967 łóżek i 2653 respiratory. Hospitalizowanych jest 22 035 chorych, w tym 1968 chorych wymaga leczenia przy pomocy respiratorów – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo przekazało, że na kwarantannie przebywają 782 044 osoby. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 3 091 259 zakażonych.

Rok temu, 3 grudnia, MZ podawało, że w szpitalach były 38 962 łóżka dla osób z COVID-19, hospitalizowano wówczas 20 477 chorych.

Obowiązek szczepień dla wybranych grup?

- Ja uważam jednak, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, natomiast w przypadku pewnych grup, które są najbardziej z jednej strony narażone, a z drugiej też odpowiadają w sensie społecznym za pewne zwiększone ryzyko transmisji, to z punktu widzenia mojego te grupy rzeczywiście powinny podlegać obowiązkowi szczepień – powiedział w piątek w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dopytywany, czy taki obowiązek miałby dotyczyć medyków i nauczycieli, Niedzielski potwierdził. - Nauczyciele też – powiedział. Ocenił, że obowiązkowe szczepienia powinny dotyczyć także służb mundurowych "ze względu na pełnione obowiązki".

Zdaniem ministra nie ma natomiast konieczności objęcia obowiązkiem szczepień pracowników handlu.

laf/Polsat News/polsatnews.pl