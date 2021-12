Wykorzystanie seksualne w Kościele. Zakony żeńskie idą z pomocą pokrzywdzonym

"Zaangażowanie sióstr zakonnych na rzecz osób zranionych wykorzystaniem seksualnym, którego wyrazem jest współpraca z Fundacją Świętego Józefa KEP, to wyraz matczynej miłości Kościoła" - zaznaczono w komunikacie.

- Jest to zarazem konkretna odpowiedź na potrzebę włączenia kobiet do tworzonego przez Kościół w Polsce systemu pomocy osobom skrzywdzonym. Głosy o tym, że brakuje możliwości bycia wysłuchanym przez kobiety, docierały do nas od osób skrzywdzonych cały czas – zaznaczyła Marta Titaniec, prezeska Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

Dane kontaktowe do sióstr zakonnych, które podejmą dyżury telefoniczne dla osób zranionych wykorzystaniem seksualnym, dostępne są na stronach: https://ochrona.episkopat.pl/; https://wspolnotazezranionymi.pl/towarzyszenie/; https://zgloskrzywde.pl/.

Wytyczne Episkopatu

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski z dnia 8 października 2019 r. w sprawie nowelizacji wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia wskazano, że "w każdej diecezji i w każdej prowincji kleryckiego instytutu życia konsekrowanego na prawie papieskim lub kleryckiego stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim w Polsce należy ustanowić delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży, odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez duchownego oraz zobowiązanego do wskazania możliwości pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej.

Listę diecezjalnych delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży można znaleźć na stronie: https://ochrona.episkopat.pl/delegaci-diecezjalni.

W przypadku podejrzenia przestępstwa nadużycia władzy przez wyższych przełożonych kościelnych, o których mowa w art. 6 "motu proprio Vos estis lux mundi", polegającego na działaniach lub zaniechaniach mających na celu zakłócanie lub uniknięcie dochodzeń świeckich lub kanonicznych, administracyjnych lub karnych przeciwko duchownemu lub zakonnikowi w związku z wyżej wymienionymi przestępstwami, ewentualne zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Stolicy Apostolskiej - wprost lub za pośrednictwem nuncjusza papieskiego.

wys/PAP