Jak wynika z sondażu, Zjednoczona Prawica może liczyć na 32 proc. głosów. W porównaniu do badania z września to spadek; we wrześniowym sondażu IBRiS dla Onetu ZP zdobyła 36,6 proc. poparcia.

Zyskuje Polska 2050 i PSL

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chciało głosować 22,1 proc. uczestników sondażu. To mniej o 1 punkt procentowy w porównaniu do pomiaru z września. Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050, która zdobyła w badaniu 11,8 proc. poparcia. Ponad dwa miesiące temu było to 11,5 proc.

Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja - 7,1 proc. (-0,9 pkt proc.), Lewica - 7 proc. (-1 pkt proc.) oraz PSL-Koalicja Polska - 6,4 proc. (+2 pkt proc.).

Duża grupa niezdecydowanych

Grupa wyborców niezdecydowanych to 13,7 proc. "Trudno powiedzieć/nie wiem" była zatem trzecią najczęściej udzielaną odpowiedzią. W porównaniu z wrześniowym badaniem to więcej o 5,3 punktów procentowych.

Gdyby wybory odbyły się w minioną niedzielę, to 43,1 proc. badanych zdecydowanie wzięłoby w nich udział. "Raczej tak" odpowiedziało 10,8 proc. osób. Łącznie to 53,9 proc. ankietowanych. Ponad 23 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej nie", zaś 19 proc. zdecydowanie nie zamierza oddać głosu. Waha się natomiast 4,1 proc. badanych przez IBRiS.

Ocena działań premiera i prezydenta

Respondenci zostali też zapytani o ocenę działalności premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Działalności premiera "zdecydowanie dobrze" postrzega 7,3 proc. badanych. "Raczej dobrze" mówi o nim 37,3 proc. osób. Łączny wynik to 44,6 proc. "Raczej źle" o szefie rządu wypowiada się 18,5 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie źle" ocenia go 30,2 proc. uczestników sondażu. Łączny wynik to 48,7 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 6,7 proc. respondentów IBRiS.

Działanie Andrzeja Dudy "zdecydowanie dobrze" ocenia 10 proc. osób, natomiast "raczej dobrze" 30,9 proc. badanych. Łącznie to 40,9 proc. "Raczej źle" o działalności głowy państwa wypowiedziało się 17 proc. respondentów, a 39,1 proc. uczestników sondażu ocenia ją "zdecydowanie źle". Łącznie to 56,1 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło w tym przypadku 3 proc. osób.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na próbie 1,1 tys. osób w dniach 26-27.11.2021 metodą CATI (wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo).

laf/PAP