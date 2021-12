Informację o liczbie przypadków przekazał Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Jest też dużo zgonów - usłyszeli reporterzy Polsat News. Resort zwraca uwagę, że przyrost zakażeń jest w tym tygodniu dużo mniejszy niż w poprzednich, co może zwiastować epidemiczny przełom w kontekście czwartej fali.

W poprzednią środę odnotowano 28 380 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i 460 zgonów.

Nowe obostrzenia

Dodajmy, że od 1 grudnia obowiązują w Polsce nowe obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się budzącego niepokój wariantu Omikron.

Wprowadzono nowe limity w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych takich, jak np.: kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, a także podczas koncertów i widowisk cyrkowych. Limity nie dotyczą osób zaszczepionych.





Morawiecki: gdyby Polacy się zaszczepili, święta byłyby spokojniejsze

Uważam, że święta Bożego Narodzenia mogłyby być spokojniejsze i jest na to jeszcze czas, gdyby kolejne kilka milionów Polaków się zaszczepiło. Wszelkie dane, które do nas spływają, potwierdzają skuteczność szczepień - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Super Expressu".

Szef rządu został zapytany m.in. o zapowiedziane przez rząd nowe obostrzenia covidowe - o to, jak weryfikować, czy klient, np. kina czy restauracji, zaszczepił się na koronawirusa, czy nie. - Mówimy o kinach, teatrach czy restauracjach, czyli tych miejscach, gdzie już wcześniej obowiązywały obostrzenia. To nie jest tak, że w Polsce nie obowiązują te zasady - odpowiedział premier.

Dodał, że zna miejsca, gdzie są one weryfikowane i takie, w których właściciele restauracji czy kin postępują zgodnie z przepisami. - Ufam, że tak jest w bardzo wielu, jeśli nie w większości miejsc. Zwłaszcza że są one coraz częściej kontrolowane przez służby mundurowe i sanepid. W tych miejscach te limity zostały teraz obniżone. W związku z tym jeżeli ktoś jest zaszczepiony, to już dziś do tego limitu się nie wlicza - zaznaczył Morawiecki.

