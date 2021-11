Radny miasta Wieliczki, rzecznik prasowy Młodej Prawicy i działacz Porozumienia, a "w wolnych chwilach fan sportu" Kamil Jastrzębski nie pogodził się z decyzją dotyczącą przyznania Złotej Piłki Lionelowi Messiemu. Chce potwierdzić to uchwałą Rady Miasta.

"Radny miejski w Wieliczce, rzecznik prasowy Młodej Prawicy, działacz Porozumienia Jarosława Gowina, w wolnych chwilach fan sportu :)" - tak pisze o sobie Kamil Jastrzębski w opisie na swoim koncie na Twitterze. Jastrzębski wydaje się jednak fanem sportu nie tylko w wolnych chwilach.

"❗SKŁADAM WNIOSEK O NIEUZNANIE WYNIKÓW ZŁOTEJ PIŁKI❗ Doszło do olbrzymiej niesprawiedliwości, a jej ofiarą stał się Robert Lewandowski. W związku z tym – jako radny Wieliczki – proponuję, by miasto symbolicznie ogłosiło, że to Lewy jest najlepszym piłkarzem świata" - napisał Jastrzębski na Twitterze jeszcze tego samego dnia, kiedy odbywała się wieczorna gala rozdania Ballon d'Or.

Doszło do olbrzymiej niesprawiedliwości, a jej ofiarą stał się Robert Lewandowski. W związku z tym – jako radny Wieliczki – proponuję, by miasto symbolicznie ogłosiło, że to Lewy jest najlepszym piłkarzem świata. #ballondor pic.twitter.com/vYfY5dX7Km — Kamil Jastrzębski (@kjastrzebski_) November 29, 2021

Do wpisu wielicki radny dołączył oficjalne pismo adresowane do przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Lurańca. Sugeruje w niej treść uchwały, która w punkcie drugim oświadcza: "Stwierdza się, że najlepszym piłkarzem świata w roku 2021 jest p. Robert Lewandowski, a nie p. Lionel Messi". "Klasa Roberta Lewandowskiego jest niepodważalna i znana prawie każdemu, kto ma pojęcie o futbolu" - zasugerował Jastrzębski treść uzasadnienia.

