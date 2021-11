Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek ok. godziny 15 na terenie policyjnego obiektu przy ulicy Pienistej w Łodzi. To tam funkcjonariusze odnaleźli zwłoki 59-letniego policjanta. Jak przekazała łódzka policja, "do wystrzału doszło z broni służbowej zmarłego mężczyzny". Postrzelony funkcjonariusz miał za sobą 30 lat służby.