Inflacja w listopadzie wzrosła do 7,7 proc. z 6,8 proc. w październiku - ogłosił we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Pełne dane GUS ogłosi w połowie miesiąca.

Inflacja w listopadzie wzrosła do 7,7 proc. z 6,8 proc. w październiku - ogłosił GUS w tzw. szacunku flash. O tyle koszyk towarów i usług podawany przez GUS był droższy niż rok wcześniej. Tak wysokiej inflacji nie odnotowano w Polsce od końca 2000 r. gdy wynosiła 8,5 proc.

W listopadzie 2021 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do listopada 2020 r. o 7,7% (wskaźnik cen 107,7), a w stosunku do października 2021 r. wzrosły o 1,0% (wskaźnik cen 101,0). https://t.co/eIHSZtLWMn#GUS #CPI #WskaźnikCen pic.twitter.com/vOenfbCpu8 — GUS (@GUS_STAT) November 30, 2021

Listopadowy wynik inflacji i prognozy dotyczące dynamiki cen na najbliższe miesiące potwierdzają, że wysoka inflacja nie przestanie szybko być jednym z najgorętszych tematów gospodarczych.

Według prognoz z ankiety Interii w grudniu 2021 r. inflacja może dojść nawet do 8 proc. W 2022 r. zacznie spadać, ale wciąż jednak będzie zdecydowanie wyżej niż dopuszczalne odchylenie od celu inflacyjnego RPP (3,5 proc.).

Założenia tarczy antyinflacyjnej

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły tzw. "Tarczy Antyinflacyjnej". Jak tłumaczył, rozwiązania mają obniżyć na ceny paliw, energii i żywności.

Szef rządu zapowiedział rozwiązania w trzech obszarach. - Obniżamy ceny paliw. Od 20 grudnia na 5 miesięcy obniżamy akcyzę do minimalnego poziomu dozwolonego w UE, ponadto od 1 stycznia paliwa zostaną zwolnione od podatku od sprzedaży detalicznej i zwolnimy także z opłaty emisyjnej. Mam nadzieję, że te rozwiązania obniżą o około 20 do 28-30 groszy cenę paliwa - mówił Morawiecki.

- Po drugie od stycznia na trzy najtrudniejsze zimowe miesiące wprowadzamy obniżkę podatku VAT na gaz ziemny z poziomu 23 proc. do poziomu 8 procent. To ukłon do wszystkich, którzy potrzebują wsparcia ze strony państwa - tłumaczył dalej polityk.

Dodał, że "znosimy całkowicie akcyzę na energię elektryczną". Przekonywał, że wszystkie działania, które będą kosztami poniesionymi przez budżet państwa spowodują, że w kieszeni obywateli ma pozostać więcej pieniędzy. - Łącznie wszystkie nasze działania to pakiet około 10 mld zł - zaznaczył.

- Od stycznia na 3 miesiące obniżymy stawkę VAT na energię elektryczną w kontekście powstrzymania spekulacji cen na rynku zielonych certyfikatów. Będziemy wnioskowali o zmianę mechanizmu handlu certyfikatami zielonymi - powiedział Mateusz Morawiecki.

