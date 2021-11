Rutynowe codzienne odprawy służb wywiadowczych z prezydentem USA były w czasach Donalda Trumpa "bezprecedensowym wyzwaniem", a sam prezydent był wobec nich "faktoodporny" i "luzacki" – wynika z nieobjętego klauzulą tajności dokumentu opublikowanego przez CIA. Pilnowaniem, by Trump zdawał sobie sprawę ze światowych zagrożeń, miał zajmować się wiceprezydent, ale i jemu szło to opornie.

Codzienne odprawy prezydenckie (Presidential Daily Biriefing, PDB) to od dekad rutynowy element roboczego dnia Prezydenta Stanów Zjednoczonych. W czasach Donalda Trumpa miały się one zmienić w szereg rzadkich, krótkich spotkań, podczas których prezydenta mało co interesowało, a spotkania prowadził wiceprezydent Mike Pence.

Prezydent Donald Trump: bezprecedensowe wyzwanie CIA

To wniosek z nowego rozdziału dokumentu zatytułowanego "Poznawanie prezydenta" ("Getting to Know the President"), publikacji, która opisuje relacje między osobami na tym stanowisku a tzw. społecznością wywiadu, przyglądając się każdej kolejnej administracji od 1952 roku. Rozdział 9. – "Donald J. Trump – niepowtarzalne wyzwanie" – uzupełnia publikację o fakty z minionej prezydentury.

"Dla społeczności wywiadu przekazanie władzy Trumpowi było stanowczo najtrudniejszym w historii doświadczeniem w zakresie informowania prezydentów" – wnioskuje raport. "Trump był jak Nixon, podejrzliwy i niepewny co do procesu wywiadowczego, ale nie jak Nixon pod względem reakcji. Nixon odcinał się od wywiadu, Trump wchodził z nim w relacje, a potem atakował go publicznie" – dodaje.

Autor raportu, emerytowany oficer CIA John L Helgerson, opisuje spotkania przedstawicieli wywiadu z Trumpem. Miały one na celu zapoznawanie głowy państwa z informacjami o możliwych zagrożeniach dla interesów i bezpieczeństwa USA. Wysiłki te miały się jednak kończyć "ograniczonym sukcesem".

45. prezydent USA opisany został jako "chaotyczny" i "luzacki", a jego podejście do informacji – "faktoodporne" ("fact-free"). Trump nie chciał czytać nic, co mu przedkładano, przez co bardziej regularnie w spotkaniach uczestniczył Mike Pence.

Odprawy Trump-CIA: osiem minut na godzinę

"Pence był wytrwały i pracował sześć dni w tygodniu" – podsumowuje raport, dodając, że podejmował wysiłki, by Trump skupił się na spotkaniach. Nakłaniał organizatorów spotkań, by "skupili się na mapach" i przygotowali bardzo graficzne prezentacje, które pozwoliły obejść niechęć Trumpa do czytania. Czasem Pence zadawał też "pytania przewodnie", by zwrócić uwagę prezydenta na kwestie, które budziły jego niepokój.

Jak podsumowuje Helgerson, wysiłki Pence'a kończyły się raczej fiaskiem, a codzienne odprawy prezydenckie sprowadzały się do mniej więcej dwóch spotkań w tygodniu po trzy kwadranse, przy czym inny oficer opisał je jako "może osiem minut na godzinę rzeczywistej analizy wywiadowczej". Po szturmie na Kapitol 6 stycznia spotkania zakończyły się zupełnie.

Jak pisze, zwyczaj codziennych odpraw prezydenckich "ledwo przeżył" prezydenturę Trumpa, który wolał ufać innym źródłom niż CIA, nawet jeśli chodziło o Władimira Putina, a temat dotyczył zamieszania Rosji w wybory prezydenckie w USA.

