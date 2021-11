Zmiana ustroju z monarchii na republikę to kolejny etap uniezależniania się wyspy, dawnej kolonii, od Wielkiej Brytanii. Jako pierwsza najwyższy urząd w państwie będzie sprawowała kobieta. Prezydentem Barbadosu została dotychczasowa gubernator generalna, Sandra Mason.

Wypowiedzenie wierności brytyjskiej królowej zostało uczczone fajerwerkami i występami artystycznymi. Orkiestra składała się z ponad stu muzyków, grających na tradycyjnych blaszanych bębnach steel pan. Wydarzenie było transmitowane w internecie, a na całej wyspie rozstawiono ekrany, by mieszkańcy mogli uczestniczyć w wydarzeniu.

Prezydent zamiast króla

Barbados stanowił terytorium zależne Wielkiej Brytanii, uzyskał od niej niepodległość w 1966 roku. Głową państwa formalnie pozostawał brytyjski władca, czyli Elżbieta II. W kraju monarchę reprezentował generalny gubernator. Od 2018 roku urząd ten pełniła obecna prezydent.

Wyspa po uzyskaniu niezależności stała się członkiem Wspólnoty Narodów, która uznaje brytyjskiego monarchę za własnego władcę. Po zmianach i przyjęciu ustroju republikańskiego Barbados zdecydował się pozostać w strukturach Wspólnoty.

Data 30 listopada nie jest dla mieszkańców wyspy przypadkowa. We wtorek przypada bowiem 55. rocznica niepodległości wyspy. Po zmianach flaga, herb i hymn Barbadosu pozostaną takie same, ale niektóre terminy ulegną zmianie - pisze Suleiman Bulbulia, felietonista gazety "Barbados Today".

Określenia "królewski" i "korona" przestaną być używane, co znaczy np., że Królewskie Służby Policyjne Barbadosu staną się Służbami Policyjnymi Barbadosu, a ziemie koronne - państwowymi. Według Bulbulii to "początek nowej ery", w której każdy obywatel Barbadosu może zostać głową swojego państwa.

Rząd wyspy zapowiada stworzenie nowej konstytucji. We wtorkowych uroczystościach brytyjską monarchię reprezentował syn monarchini, książę Karol.

Tytuł dla gwiazdy

Podczas uroczystości przekształcenia Barbadosu w republikę władze wyspy przyznały tytuł bohatera narodowego wokalistce Rihannie - znanej na całym świecie artystce muzyki pop i R&B. Rihanna, czyli Robyn Rihanna Fenty, przyszła na świat w prowincji Saint Michael leżącej na przedmieściach Bridgetown, stolicy Barbadosu.

- W imieniu wdzięcznego narodu i dumnych ludzi chcę desygnować ambasador Robyn Rihannę Fenty do roli bohaterki narodowej Barbadosu. Obyś nadal lśniła niczym diament (nawiązanie do - "Shine like a diamond" - utworu wokalistki) i przynosiła zaszczyt swojemu narodowi poprzez swoje słowa oraz czyny. Zasługujesz na uznanie gdziekolwiek się znajdziesz. Niech Bóg cię błogosławi moja droga - mówiła w czasie ceremonii Mia Mottley, premier Barbadosu.

Kariera Rhianny nabrała międzynarodowego charakteru wraz z premierą singla "Umbrella" w 2007 roku. Otrzymała łącznie 9 nagród Grammy, najbardziej prestiżowych wyróżnień świata muzycznego. Sprzedała 250 milionów płyt na całym świcie.

