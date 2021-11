Zaproszenie na spotkanie kluby opozycyjne otrzymały w niedzielę wieczorem. Ma ono dotyczyć "identyfikowanych zagrożeń geopolitycznych pochodzących ze wschodu".





Sytuacja geopolityczna jest niezwykle trudna. Potwierdzają to konkluzje z rozmów z przywódcami europejskimi, z którymi spotkał się @MorawieckiM. W związku z tymi zagrożeniami o 15:00 odbędzie się spotkanie premiera z klubami i kołami parlamentarnymi. — Piotr Müller (@PiotrMuller) November 29, 2021

- Rozumiem, że sprawa jest pilna - komentował w Polsat News formę i czas przekazania informacji przez Kancelarię Premiera Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.

Pytany, czy na spotkanie ktoś z KO pójdzie, odparł, że "o sprawach bezpieczeństwa zawsze warto rozmawiać. Dzisiaj zbierze się kolegium i zapadnie decyzja o tym jak ma wyglądać nasza reprezentacja na to spotkanie". Dodał jednak, że był na kilku spotkaniach z premierem i "zazwyczaj czułem się rozczarowany".

Kto przyjdzie na spotkanie? PSL na "tak"

Obecność potwierdził Klub Koalicja Polska-PSL. - Oczywiście, że tak. Delegacja Koalicji Polskiej weźmie udział w takim spotkaniu - mówił w TOK FM marszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.

- Bierzemy udział w ponadpolitycznych spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa Polaków oraz ich zdrowia i życia, bo tego wymaga odpowiedzialność za państwo. Liczę na konkretne informacje ze strony premiera - wyjaśniał.

Obecność potwierdziła także Konfederacja. - W spotkaniu uczestniczył będzie Krzysztof Bosak - przekazał Polsat News poseł tej partii, Robert Winnicki.

Zaproszenie otrzymała także Polska 2050 Szymona Hołowni. W radiowej Trójce posłanka tego ugrupowania, Paulina Henning-Kloska, mówiła, że "dostaliśmy zaproszenie dla jednej osoby na dzisiejsze spotkanie z premierem".

- To, czego będziemy chcieli się dowiedzieć od premiera, to nie to gdzie był, ale co z tych zagranicznych spotkań przywiózł - dodała. - Wszystkie kluby przyjęły zaproszenie.

Lewica również przyjdzie

- Zaproszenie wpłynęło wczoraj wieczorem - przekazał w Radiu Zet jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Jak dodał, "są sprawy, w których z władzą spotykają się wszystkie siły polityczne chociażby deklarowały, że nigdy w życiu, bo to niemoralne: sprawy związane z życiem i śmiercią, ochroną granic".

