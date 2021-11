Opady deszczu i śniegu. Pogoda na poniedziałek

Jak powiedział Przemysław Szrama, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek Polska będzie pod wpływem niżu z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem.

- Nad ranem warunki na drogach mogą być trudne. We wschodniej części Wybrzeża może przybyć do 10 cm śniegu, więc sumarycznie na Pomorzu w ciągu doby pokrywa śnieżna może wzrosnąć do 20 cm. Będzie chłodno. W najcieplejszym momencie dnia na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą około 1-2 stopnie Celsjusza. Nieco cieplej, bo od 3 do 5 stopni będzie na północy kraju. W obszarach podgórskich możliwy jednostopniowy mróz. Nad morzem będzie wiał wiatr osiągający 90 km/h - prognozuje Szrama.

Nocne opady śniegu

W nocy z poniedziałku na wtorek na przeważającym obszarze kraju przewidywane są przelotne opady śniegu, jedynie na Pomorzu deszczu ze śniegiem.

W całym kraju prognozowane są niewielkie przymrozki od zera do minus 3, a w obszarach podgórskich do minus 4 stopni.

Nad morzem wiatr może w porywach osiągać prędkość do 80 km/h.

rsr/PAP