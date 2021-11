Andrzejki 2021. Ilu Andrzejów jest w Polsce?

W nocy z poniedziałku na wtorek będziemy obchodzić andrzejki. To nieoficjalne święto przypada w wigilię imienin Andrzeja, które w tym roku będzie świętować ponad pół miliona mężczyzn w Polsce, którzy noszą to imię.

Andrzejki to lubiana przez wiele osób tradycja, która jest kultywowana od wieków. Obchodzone w wigilię dnia świętego Andrzeja święto, dawniej było bardzo ważne dla niezamężnych panien, które liczyły na to, że dowiedzą się, jak potoczą się ich losy oraz czy i kiedy uda im się znaleźć miłość życia. Dzisiaj andrzejki obchodzone są raczej po prostu jako okazja do zabawy.

Ponad pół miliona Andrzejów

Z okazji zbliżających się imienin Andrzeja, ministerstwo cyfryzacji poinformowało, że imię Andrzej to jedno z trzech najpopularniejszych męskich imion w Polsce. Nosi je dokładnie 563 554 mężczyzn.

Pod względem popularności Andrzeje ustępują jedynie Piotrom (697 738) oraz Krzysztofom (654 442).

Tuż za Andrzejem plasują się natomiast: Tomasz (540 578), Paweł (511 163) oraz Jan (503 920).

Co ciekawe, w języku polskim istnieje żeńska forma tego imienia: Andrzeja. Jest ona jednak bardzo rzadko spotykana - nosi je obecnie 45 kobiet.

92 małych Andrzejów

Nieco inaczej ma się popularność Andrzejów, jeśli weźmiemy pod lupę imiona nadawane nowonarodzonym dzieciom. W pierwszej połowie 2021 roku imię Andrzej znalazło się dopiero na 103. miejscu - nazwano tak 92 chłopców.

Andrzej przegrywa z popularnymi od lat imionami takimi jak: Antoni (3862 dzieci), Jan (3535), Aleksander (3353), Franciszek (3252), czy Jakub (3236).

To jednak nie koniec. Ministerstwo poinformowało również, że w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy noszą nazwisko pochodzące od imienia Andrzej.

12 120 mężczyzn i 12 427 kobiet nosi nazwisko - odpowiednio Andrzejewski lub Andrzejewska. Inne popularne nazwiska kojarzące się z Andrzejem to m.in.: Andrzejczak - nosi je 4099 mężczyzn i 4185 kobiet, Andrzejak - nazywa się tak 1726 panów i 1787 pań, Andrzejczyk - to nazwisko 1166 mężczyzn i 1184 kobiet, Andrzejczuk - takie nazwisko nosi 542 panów i 528 kobiet, Andrzejuk - 479 mężczyzn i 488 kobiet ma tak na nazwisko oraz Andrzejewicz - to nazwisko 117 panów i 114 pań.

W Polsce są również miejscowości, których nazwa kojarzy się z imieniem Andrzej. Dla przykładu, w Wielkopolsce i na Mazowszu znajdziemy Andrzejewo. Z kolei na Lubelszczyźnie możemy odwiedzić malowniczy Stary Andrzejów.

