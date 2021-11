O podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi weryfikację szczepień pracowników czy ograniczającymi dostęp osób niezaszczepionych do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach zaapelowali m.in. do prezydenta i premiera specjaliści chorób zakaźnych z PTEiLChZ.

Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych skierowali apel i list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Swoje wystąpienie uzasadnili "olbrzymią liczbą zachorowań i zgonów spowodowanych COVID-19, ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom z innymi chorobami, oraz niepewnością związaną z pojawianiem się nowych wariantów wirusa".

Specjaliści apelują o certyfikaty szczepień

"My, specjaliści chorób zakaźnych, członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, (...) apelujemy o: podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy. Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nie posiadających UCC do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu. Podjęcia działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami. Zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych" - napisali w apelu.

Pod apelem, który poparli wszyscy członkowie Zarządu Głównego PTEiLChZ, podpisali się: prezes Towarzystwa prof. dr hab. Robert Flisiak, wiceprezesi - prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska oraz prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz, jak również dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk, dr med. Alicja Kalinowska, prof. dr hab. Michał Garlicki, dr hab. Jerzy Jaroszewicz, prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, prof. dr hab. Magdalena Marczyńska, dr hab. Anita Olczak, prof. dr hab. Sławomir Pancewicz, prof. dr hab. Anna Piekarska, dr hab. Katarzyna Sikorska, prof. dr hab. Krzysztof Simon oraz dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk.

mad/PAP