Alert pierwszego stopnia wydano dla wschodnich powiatów województwa dolnośląskiego i zachodnich powiatów województwa opolskiego.

Na tym terenie prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Lokalnie może spaść nawet 15 cm śniegu, w szczególności w rejonach powyżej 300 m n.p.m. IMGW określa prawdopodobieństwo wystąpienia tych zdarzeń na 80 proc.

Prognoza pogody na niedzielę

Jak informowano w sobotę IMGW, Polska jest w zasięgu płytkiego, wtórnego niżu znad Białorusi. Na zachodzie i północy pozostanie powietrze arktyczne morskie, na południowy wschód napłynie powietrze polarne morskie.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i południu okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -3 st. C do 2 st. C, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów spadek temperatury do -4 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W Karpatach wiatr silniejszy, w porywach do 80 km/h i powodujący zawieje śnieżne. meteorolodzy ostrzegają też przed śliskimi drogami i chodnikami.

msl/PAP