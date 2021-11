Gazociąg Nord Stream 2 "to nie jest po prostu biznes, dla nas to wielka tragedia" - powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Szef ukraińskiego państwa dodał, że po uruchomieniu gazociągu oczekuje wypełnienia zobowiązań złożonych przez USA i kraje europejskie.

- To nie jest to prostu biznes między niektórymi krajami, dla Ukrainy to jest wielka tragedia - powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zełenski o mechanizmie szantażu

Szef ukraińskiego państwa dodał, że nowy gazociąg może być kolejnym "zasobem, który Rosja będzie wykorzystywać w procesie negocjacji dyplomatycznych".

ZOBACZ: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski: przygotowywany jest zamach stanu

- Chcę, aby USA robiły wszystko, by nie wycofywać sankcji - dodał prezydent Ukrainy.

"Ukraina powinna otrzymać wszystko" - Nawet jeśli będzie uruchomiony Nord Stream 2, Ukraina powinna otrzymać wszystko to, co jej gwarantowały państwa europejskie i USA - powiedział Zełenski. Jego zdaniem chodzi o "obietnice dotyczące tego, że będzie nam zagwarantowane bezpieczeństwo energetyczne". - Każda strona powinna wykonać obowiązki i (spełnić) obietnice - podkreśli Zełenski. Prezydent o zamachu stanu Ukraiński prezydent ujawnił w piątek, że posiada informacje, z których wynika, że w jego kraju w dniach 1-2 grudnia przygotowywany jest zamach stanu i próba zmiany na stanowisku szefa państwa. ZOBACZ: Krymskie złoto ma zostać zwrócone Ukrainie. Zełenski: później odzyskamy też Krym - Otrzymuję informacje, że 1-2 grudnia w naszym państwie będzie zamach stanu - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami. Posiadamy nagrania, na których "z przedstawicielami z Rosji" omawiany jest "udział Rinata Achmetowa w zamachu stanu na Ukrainie" - dodał. Achmetow to ukraiński oligarcha.

hlk/PAP