- Mamy 28 128 nowych przypadków zakażeń oraz 497 zgonów, to najwyższa liczba zmarłych w tej fali. To mniej więcej ten sam poziom, co wczoraj - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, "liczby cały czas rosną, aczkolwiek ten przyrost jest stosunkowo niski, bo to ok. 15 proc. więcej zakażeń niż tydzień temu."