"Na każde pierwsze dziecko przeznaczymy 300 tys. dinarów (12 tys. złotych - red.), w miejsce obecnie obowiązujących 100 tys. Chcemy zachęcić matki i rodziny do posiadania dzieci" - napisał na Instagramie prezydent Serbii. Aleksandar Vuczić dodał, że kwota przyznana z budżetu państwa będzie uzupełniona dofinansowaniem z budżetów miast, co doprowadzi do tego, że rodzice na pierwsze dziecko otrzymają sumę zbliżoną do 470 tys. dinarów (19 tys. złotych).

"Powoli znikamy jako naród, jest nas coraz mniej. Wskaźnik przyrostu naturalnego w kraju wynosi obecnie 1,5, by doprowadzić do odnawiania się populacji musimy go podnieść co najmniej do poziomu 2,15" - zaznaczył Vuczić.

Ulgi dla studentów

"Matki decydują się na dziecko, mając średnio 30 lat, dlatego zdecydowaliśmy się na zachęty skierowane do studentów - kobiet i mężczyzn. W przypadku zajścia w ciążę przez studentkę, zarówna ona, jak i ojciec dziecka będą zwolnieni z konieczności podejścia do egzaminów. Będą jedynie zobowiązani do zdania egzaminów do 26 roku życia lub 28 w przypadku studentów medycyny" - poinformował prezydent.

Aleksandar Vuczić zaznaczył, że w ciągu kolejnych 15 dni rząd podejmie decyzje dotyczące środków przeznaczanych na drugie i trzecie dziecko.

Według danych opublikowanych przez serbski urząd statystyczny na przestrzeni ostatnich 10 lat populacja kraju zmniejszyła się o 300 tys. osób.

mad/PAP