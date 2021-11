Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM) codziennie informuje o nowych infekcjach. A tych jest coraz więcej.

We wtorek RIVM zanotował 23 tys. zachorowań na koronawirusa, hospitalizowano z tego powodu 250 osób z czego 40 z nich trafiło na oddziały intensywnej terapii.

Tylko w tym tygodniu z powodu wirusa zmarło 265 osób.

Holandia na czerwono

Od ubiegłego czwartku cała Holandia została objęta ciemnoczerwonym kolorem na europejskiej mapie zagrożenia Covid-19. W kraju coraz częściej podnoszą się głosy o konieczności podjęcia radykalnych kroków.

Nawołują do tego wirusolodzy oraz dyrektorzy przepełnionych szpitali. Na razie w Niderlandach obowiązuje "miękka blokada".

Polega ona na tym, że do 3 grudnia zwiększono liczbę miejsc, gdzie obowiązuje przepustka sanitarna, a sklepy są zamykane o godzinie 20.

Powrót do całkowitej blokady?

Na kolejnej konferencje prasowej, którą zapowiedziano właśnie na 3 grudnia, mają zostać zakomunikowane kolejne decyzje w sprawie obostrzeń.

Zarówno "De Telegraaf" jak i "De Volkskrant", powołując się na swoje źródła w Hadze, zapowiadają, iż rząd jeszcze wcześniej wprowadzi nowe obostrzenia. Oba dzienniki wskazują, że w gabinecie panują "ponure nastroje" i "wszystkie opcje są na stole" łącznie z powrotem do całkowitej blokady.

Na razie pewne jest to, że od środy przywrócony zostaje obowiązek zachowania 1,5 m dystansu społecznego. Wcześniej była to jedynie rekomendacja, od 24 listopada stanie się to obowiązkiem, którego nieprzestrzeganie jest zagrożone karą w wysokości 95 euro.

