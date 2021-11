Mundurowi z pomorskiej KAS wraz z psem Edkiem oraz wejherowską policją w mieszkaniu 24-latka znaleźli blisko kilogram różnych substancji takich, jak: kokaina, haszysz, marihuana oraz około 200 sztuk tabletek mefedronu. Można było z nich wyprodukować 2300 porcji narkotyków.

Pies Edek, przeszkolony do wykrywania substancji odurzających, pomógł wskazać miejsca, w których były one ukryte. Narkotyki zabezpieczono i przekazano do badań.

Grozi mu 10 lat więzienia

Podejrzanego mężczyznę zatrzymano. 24-latek spędził dwie noce w policyjnym areszcie. Po przesłuchaniu usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

mad/ac/polsatnews.pl