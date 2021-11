Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1001 hPa i będzie nieznacznie spadać.

W piątek zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu, w Karpatach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na południu kraju; prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm w Karpatach. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 13 st. C; w rejonach podgórskich od 4 st. C do 7 st. C.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem i w górach także silny, od 35 km/h do 50 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni. Porywy wiatru: na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego do 90 km/h, w Karpatach do 80 km/h i w Sudetach do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie całkowite i duże, lokalnie większe przejaśnienia. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 st. C do 10 st. C, w rejonach podgórskich Karpat od 3 st. C do 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem i w górach także silny, od 35 km/h do 50 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru: na wybrzeżu i w Sudetach do 90 km/h, w Karpatach do 80 km/h.

Sobota z większymi przejaśnieniami

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 8 st. C do 12 st. C, w rejonach podgórskich Karpat od 6 st. C do 7 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w całym kraju porywisty, zachodni. Porywy wiatru na wybrzeżu wschodnim i w Karpatach do 80 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie całkowite z opadami deszczu. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią pod wieczór.

W nocy zachmurzenie całkowite i okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr na ogół dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, początkowo w porywach do 55 km/h, zachodni.

kmd/PAP