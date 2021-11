- Pewnie bym napoił i nakarmił i zaproponował, żeby poszli dalej. Może do Niemiec - stwierdził były prezydent Bronisław Komorowski zapytany o to, co by zrobił, gdyby do jego drzwi zapukali migranci. Polityk mieszka w Budzie Ruskiej (woj. podlaskie), ok. 30 km od granicy.