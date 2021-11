W Gronowie Górnym (woj. warmińsko-mazurskie) trwa pożar składowiska z materiałami sztucznymi przeznaczonymi do produkcji granulatu. W związku z unoszącą się chmurą dymu i gazów pojawił się apel do mieszkańców, aby nie otwierali dzisiaj okien - poinformowała PSP w Elblągu. Służby walczą z ogniem od 2 w nocy, a pożar zajmuje ok. 150 hektarów.