"Policja zatrzymała sprawców zdemolowania samochodów Medyków na granicy. To pseudokibice" - skomentował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

ZOBACZ: Zniszczyli auta "Medyków na Granicy". Stłuczone szyby, przebite opony

"Redaktor naczelny Newsweeka Tomasz Lis oskarżył o zniszczenie aut medyków polskie służby mundurowe. Niech teraz publicznie odszczeka. I przeprosi!" - dodał.

Policja zatrzymała sprawców zdemolowania samochodów "Medyków na granicy". To pseudokibice. Redaktor naczelny Newsweeka Tomasz Lis oskarżył o zniszczenie aut medyków polskie służby mundurowe. Niech teraz @lis_tomasz publicznie odszczeka.

I przeprosi! — Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) November 18, 2021

Zniszczenie aut

Do zniszczenia pięciu aut należących do osób z grupy medyków będących na dyżurze doszło z soboty na niedzielę w miejscowości Świnoroje (powiat hajnowski).

ZOBACZ: Kryzys migracyjny. Mateusz Morawiecki rozmawiał z Angelą Merkel

Na opublikowanych wtedy przez Medyków na Granicy zdjęciach widać, że auta mają powybijane szyby, potłuczone reflektory, zniszczoną karoserię; samochody miały też poprzebijane opony.

W środę policja w związku z tym zdarzeniem zatrzymała trzy osoby: dwóch mężczyzn z wieku 23 i 25 lat oraz 23-letnią kobietę - poinformował w czwartek rano rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Dodał, że zatrzymani to mieszkańcy Białegostoku, związani ze środowiskiem pseudokibiców.

- Osoby zostały zatrzymane w miejscach zamieszkania. W wyniku przeszukań ujawniono i zabezpieczono telefony komórkowe, laptopy, maczety oraz noże, co do których zachodzi przypuszczenie, iż mogły zostać użyte do uszkodzenia pojazdów - podał Krupa.

Trwają badania laboratoryjne

Poinformował, że obecnie weryfikowany jest materiał dowodowy w kontekście zabezpieczonych śladów, trwają badania laboratoryjne. Na czwartek zaplanowano dalsze czynności z udziałem zatrzymanych. Hajnowska prokuratura rejonowa na razie nie ma materiałów tej sprawy.

ZOBACZ: Granica z Białorusią. Iracki samolot przyleci po migrantów. Są już na lotnisku

W związku ze zniszczeniem ich aut, działacze inicjatywy Medycy na Granicy zakończyli nieco wcześniej, w niedzielę, swoją misję medyczną przy granicy z Białorusią.

Od 16 listopada działania Medyków na Granicy przejął Poland Emergency Medical Team PCPM - Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM, który pełni 24 godzinne dyżury w pobliżu polsko-białoruskiej granicy, poza strefą objętą stanem wyjątkowym.

rsr/PAP/polsatnews.pl