Rządzie, czy nie pamiętasz już polskich strażaków, którzy gasili lasy w Szwecji? Teraz "pali się" w Polsce, a płomienie to wojna hybrydowa na granicy, na którą napiera białoruski dyktator z powiązaniami z Moskwą - pisze w czwartek portal Bulletin, wzywając szwedzkie władze do pomocy Polsce.

Autor komentarza przypomina, że w lipcu 2018 roku w Szwecji szalało ponad 50 pożarów na rozległym terenie w środkowej i północnej części kraju. Spłonęło ponad 25 tys. hektarów lasów. "Nasz sąsiad wysłał 44 wozy strażackie i 139 strażaków. Gdy konwój wjechał na (drogę) E4, został powitany przez ludzi ze szwedzkimi i polskimi flagami" - pisze.

"Rząd nie zaplanował pomocy Polsce"

Jak podkreśla Bulletin, polscy strażacy przebywali 16 dni w Sveg (w regionie Jaemtland). Uratowali przed pożarem m.in. wioskę Karboele, dzięki czemu po ewakuacji jej mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów. Na miejscu Polakom podziękowała następczyni tronu księżniczka Wiktoria z księciem Danielem.

Tymczasem, jak zauważa publicysta, "czerwono-zielony rząd (socjaldemokratów oraz Zielonych) zachowuje się pasywnie". "Szefowa MSZ Ann Linde obecna była na Radzie Ministrów UE i mówiła o zamrożonych aktywach, zakazie wjazdu i innych ogólnounijnych sankcjach wobec białoruskiego aparatu państwowego. Rząd nie zaplanował jednak żadnej własnej akcji pomocy na miejscu w Polsce" - podkreśla.

Czym jest konflikt na granicy dla Polaków?

Z kolei w opublikowanym w dzienniku "Goeteborgs-Posten" artykule zatytułowanym "Granica jest dla Polski świętością" szwedzki historyk Artur Szulc wyjaśnia Szwedom, dlaczego kryzys migracyjny na Białorusi jest odbierany przez dużą część Polaków jako atak na suwerenność kraju.

ZOBACZ: Białoruś. Zmniejszone dostawy ropy do Polski. "Nieplanowane prace remontowe"

"Dla wielu Polaków granice to nie tylko oznaczenia i kreski na mapie. Doświadczenia historyczne zaszczepiły w nich silne dążenie do niezależności i bezpieczeństwa. Co lepiej realizuje ten testament, jeśli nie chroniona i nietknięta granica?" - wskazuje historyk.

Autor przypomina, że Polacy zmuszeni byli wielokrotnie do tego, czego uniknęli Szwedzi, czyli odbudowy swojego narodu za cenę wielkich wyrzeczeń. Polska odzyskała niepodległość 103 lata temu, a obecny kształt granic został Polakom narzucony po 1945 roku.

WIDEO - Tragedia w Izraelu. Na górze Meron zginęło ponad 40 osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/PAP