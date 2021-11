Mężczyzna został skazany przez gliwicki sąd na trzy lata więzienia. Orzeczono też wobec niego zakaz wykonywania działalności związanej z opieką nad dziećmi przez 10 lat oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 100 m - także przez 10 lat. Taki wyrok utrzymał w czerwcu 2019 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach.

W ocenie Prokuratora Generalnego ta prawomocna kara była "rażąco niska". "Mężczyzna będąc opiekunem dzieci, wykorzystując zaufanie dwóch chłopców, wielokrotnie doprowadził ich do poddania się innym czynnościom seksualnym. Do zdarzeń dochodziło na terenie ośrodka młodzieżowego. Częstokroć działo się to podczas dyżurów nocnych, kiedy mężczyzna pełnił rolę opiekuna nocnego" - wskazała PK informując o okolicznościach sprawy.

Prokuratura: sprawca aranżował sytuacje "sam na sam"

Prokuratura zaznaczyła, że sprawca - w celu realizacji przestępczego procederu - aranżował sytuacje "sam na sam" z pokrzywdzonymi wybierając odpowiednie miejsca, w tym takie, które nie były objęte monitoringiem.

Jak argumentował w swojej kasacji PG, sąd II instancji zaniechał jednak "rzetelnej kontroli odwoławczej w zakresie orzeczenia o karze, skutkiem czego doszło do wymierzenia skazanemu, za dwie zbrodnie wobec małoletnich, kary rażąco łagodnej".

- Ferując rozstrzygnięcie o karze, sądy nie uwzględniły w wystarczającym stopniu, że skazany nadużył zdobytego uprzednio zaufania małoletnich pokrzywdzonych i skutków jakie wywołały w ich rozwoju psychofizycznym jego przestępcze zachowania - ocenił PG.

Jednocześnie w kasacji argumentowano, że skazany wielokrotnie, przez dłuższy czas i w sposób przemyślany, "dopuszczał się innych czynności seksualnych na szkodę małoletnich chłopców, działając z niskich pobudek, a sposób popełnienia przez niego przestępstwa charakteryzował się wyjątkową niegodziwością i brakiem skrupułów w dążeniu do zaspokojenia własnych popędów płciowych".

- Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego i uchylił wyrok SA w Katowicach w zakresie rozstrzygnięcia o karze - podała PK informując o decyzji SN. Uchylono także orzeczenie w części orzekającej o środku karnym, gdyż prokuratura wskazywała także na nieprawidłowości w orzeczonym zakazie wykonywania działalności związanej z wychowywaniem małoletnich lub opieką nad nimi.

Sprawę - w odniesieniu do tych kwestii - ponownie rozpozna Sąd Apelacyjny w Katowicach.

aml/PAP