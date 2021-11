- Migranci opuszczają teraz koczowisko, nie wiemy gdzie zabierają ich służby białoruskie - zaznaczyła Michalska. Dodał, że niektóre osoby "zabierają ze sobą kłody drewna". We wtorek część migrantów używała bali drewna do niszczenia zabezpieczeń na granicy.

Dwie próby w nocy

Rzeczniczka poinformowała też, że minionej doby odnotowane dwie próby siłowego przekroczenia granicy. - W Czeremszy grupa około 50 osób próbowała wedrzeć się do Polski, zostali powstrzymani. Druga w Dubiczach Cerkiewnych, ok. stuosobowa grupa próbowała przejść przez granicę, udało się to 40 osobom, zostali doprowadzeni do granicy - wyjaśniała.

Zaznaczała, że migranci zachowywali się bardzo agresywnie. - Zostaliśmy obrzuceni kamieniami, oślepiani laserami, obie grupy były bardzo agresywne - mówiła.

Michalska poinformowała, ze funkcjonariusza oraz funkcjonariusz Straży Granicznej zostali ranni. Oboje opuścili już szpitale.

W listopadzie ponad 5,5 tys. prób

- Ostatniej doby wobec 34 cudzoziemców wydano postanowienia o obowiązku opuszczenia terytorium Polski. Te osoby zostały wpisane do systemu SIS, jako osoby, które mają zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen na okres trzech lat - powiedziała ppor. Anna Michalska. - Takich postanowień od zmiany przepisów, czyli od 26 października wydano już 1394 - przekazała.

Wskazała, że od początku roku strażnicy graniczni odnotowali 35 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. - Przypomnę, że w ubiegłym roku o tej samej porze zatrzymaliśmy tylko 88 osób. Tyle też było prób nielegalnego przekroczenia granicy. W tym roku to jest już 35 tysięcy - zaznaczyła.

Dodała, że tylko w listopadzie strażnicy graniczni odnotowali już 5,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej

Polsatnews.pl