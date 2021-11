Prawo Unii stoi na przeszkodzie polskiemu systemowi, zezwalającemu ministrowi sprawiedliwości na delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji, z którego to delegowania minister sprawiedliwości może odwołać sędziego bez uzasadnienia - ocenił we wtorek TSUE. To odpowiedź na zadane przez warszawski Sąd Okręgowy pytania prejudycjalne.