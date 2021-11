Marszałek Sejmu poinformowała na początku posiedzenia Sejmu, że wszyscy posłowie otrzymali smsy informujące o nakazie noszenia maseczek podczas posiedzenia Sejmu z uwagi na wzrastającą liczbę zakażeń koronawirusem. Powołała się też na art. 175 pkt 5 regulaminu Sejmu, zgodnie z którym marszałek Sejmu może wykluczyć z posiedzenia posłów, którzy utrudniają prowadzenie obrad.

ZOBACZ: Włodzimierz Czarzasty może stracić fotel wicemarszałka Sejmu. Ryszard Terlecki podał termin

Podczas posiedzenia Sejmu posłowie Konfederacji nie chcieli założyć maseczek. Marszałek Elżbieta Witek wystosowała liczne prośby by dostosowali się do regulaminu prac Sejmu i założyli maseczki. Krzysztof Bosak zastosował się do prośby a Artur Dziambor i Dobromir Sośnierz przestawili zwolnienie lekarskie umożliwiające im przebywanie na sali plenarnej bez maseczki.

Trzech posłów wykluczonych z obrad

Po apelach marszałek Sejmu zwróciła się do czterech posłów, w tym do Jakuba Kuleszy, Grzegorza Brauna, Krystiana Kamińskiego i Konrada Berkowicza o opuszczenie sali i wykluczyła tych posłów z udziału w posiedzeniu. Następnie dodała, że Krystian Kamiński również posiada zwolnienie lekarskie, w związku z czym może pozostać na sali.

Trzej posłowie opuścili salę plenarną.

WIDEO - Dwa objawy kluczowe dla odróżnienia COVID-19 od grypy - prof. Paweł Januszewicz Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/zdr/Polsatnews.pl/PAP