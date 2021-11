Izraelska firma Redefine Meat, współpracująca dotąd ze 150 restauracjami na lokalnym rynku, zwiększa wydajność swojej produkcji i wchodzi na rynek europejski. Alternatywne mięso wyprodukowane ze składników roślinnych i wydrukowane w technice 3D trafia z Izraela m.in. do luksusowych restauracji we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech - poinformowała we wtorek Agencja Reutera.